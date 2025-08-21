Detenidos tres jóvenes, uno menor de edad, por robar hasta 9 vehículos de concesionarios en Palma

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes de origen español, uno menor de edad, por robar hasta 9 vehículos de concesionarios en Palma.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares a través de un comunicado, el pasado fin de semana se perpetraron varios robos con fuerza en concesionarios de vehículos de la capital balear.

Varios jóvenes accedieron a las instalaciones de dos empresas forzando la barrera de entrada y una vez dentro robaron las llaves de los vehículos. Los hechos se produjeron de madrugada desde el 15 al 17 de agosto. Poco después se llevaron de los concesionarios 9 automóviles y también sustrajeron ordenadores, teléfonos móviles y llaves de otros vehículos.

Los ladrones accedieron en ambos concesionarios accedieron en dos ocasiones y en una de ellas intentaron robar otro vehículo, que habría sido el décimo, pero cuando se disponían a salir colisionaron con uno de los pilares de la puerta del establecimiento, provocando daños importantes tanto en el vehículo como en el concesionario.

La Policía Nacional también ha explicado que con uno de los vehículos sustraídos se produjo un robo con violencia el día 16, sobre las 9.30 horas en el Coll den Rabassa. Dos jóvenes a bordo de uno de los vehículos robados empezaron a seguir a una mujer octogenaria que iba caminando por este barrio. Uno de ellos se bajó del coche y se acercó a la víctima, robándole el bolso de un tirón y provocando que la mujer sufriera lesiones.

En vista de la gravedad de los hechos el Grupo de Robos inició una investigación y fruto de los dispositivos policiales, en la madrugada del 19 y 20 de agosto, en la plaza Orson Welles de Palma, dos patrullas de paisano del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional localizaron uno de los vehículos sustraídos.

Posteriormente, tres jóvenes se acercaron al vehículo activándolo con las llaves. Los agentes se aproximaron a ellos y uno al verse descubierto lanzó la llave al interior de un parque. Los policías pudieron recuperar la llave, tratándose del vehículo sustraído de uno de los concesionarios. Los agentes procedieron a la detención de los tres jóvenes como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

El Grupo de Robos que estaba llevando a cabo las pesquisas policiales los detuvo finalmente por ser presuntos autores de tres robos con fuerza en los concesionarios, un robo con violencia y un delito de daños.

Hasta el momento se han conseguido recuperar ocho de los vehículos sustraídos. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.