Pixel 8 Pro: el mejor teléfono calidad/precio de Google tiene un descuentazo de más de 500€

Si necesitas renovar tu teléfono móvil, no quieres moverte de Android y no quieres gastar una fortuna, deja de buscar. El Smartphone Google Pixel 8 Pro es uno de los mejores en relación calidad/precio que puedes encontrar, y más ahora que está a precio de risa con la Vuelta al Cole de AliExpress. La tienda online tiene descuentos de hasta el 80% hasta el 27 de agosto y, con los siguientes cupones de descuento, te invita a ahorrar todavía más en compras como la de este móvil:

En cuanto al Pixel 8 Pro, es un terminal pensado para todo tipo de usuarios, ya que tiene unas especificaciones a la altura de los mejores iPhone: pantalla OLED de 6,7 pulgadas, procesador con IA de Google, seguridad avanzada con un chip especial, 7 años de actualizaciones y unas cámaras que son envidiables. Gusta a cualquiera que lo prueba. ¡Y está rebajado a menos de 430 €!

¿Por qué lo recomendamos?

La pantalla se ve muy nítida y suave, y gracias a su brillo de 2400 nits se ve muy bien bajo el sol.

Es uno de los teléfonos más seguros qwue existen gracias al chip Titan M2.

Es una gozada para editar foto, vídeo y audio gracias a las funciones de IA que tiene.

Sus cámaras son profesionales, con hasta 50 MP y zoom óptico 5x.

Smartphone Google Pixel 8 Pro

Hay muchos aspectos en los que destaca el Smartphone Google Pixel 8 Pro, pero uno de los más sorprendente es el de sus cámaras, con zoom óptico de hasta 5 aumentos, Ultra HDR, estabilización óptica y, en definitiva, todo lo que podrías esperar de una cámara profesional. Graba vídeo a 4K y hace fotos con una nitidez increíble.

Aunque lo más innovador de este teléfono está en el software. Con la IA, ofrece un editor mágico con el que puedes retocar tus fotos como quieras con suolo un par de toques, y hasta limpia el sonido de tus vídeos. Y todo esto, con una autonomía de hasta 72 horas y una brutal carga rápida de 30 W. Rivaliza con los teléfonos de gama alta por mucho menos dinero.

Esto opinan quienes ya lo tienen

Las reseñas del Google Pixel 8 Pro son más que positivas, ya que tiene una relación calidad/precio más que destacable, y sus cámaras y software no se quedan atrás. Aquí tienes algunas opiniones reales de usuarios:

«Ha superado mis expectativas. Es un teléfono precioso, elegante y potente que llevo todo el día conmigo.»

«El mejor teléfono que he comprado hasta ahora, la batería dura casi 2 días, las cámaras tienen muy buena calidad y la pantalla y sonido buenísimos.»

«Tiene una cámara muy buena. Recibe todas las actualizaciones muy rapido resiste bien a golpes y caídas. Muy bonito y cómodo de utilizar.»

Prestaciones propias de modelos que pueden costar fácilmente el doble de dinero. Aprovecha la Vuelta al Cole de AliExpress y llévate el Pixel 8 Pro por menos de 427 € usando los cupones de descuento. Es una ganga.

