No perderás ni un paquete más con este interfono inteligente: el Ring Intercom, rebajado un 56%

No hay nada peor que estar en el trabajo y ver cómo la agencia de paquetería te avisa de que no ha podido entregar tu paquete porque estabas fuera de casa. Es algo que ya se puede evitar gracias a la tecnología, con propuestas como el Ring Intercom, un interfono inteligente que te permite comunicarte o incluso abrir la puerta de casa desde el teléfono móvil, que se instala en pocos minutos gracias a un proceso la mar de sencillo y que, para rematar, está rebajado de 79 € a 34 € en Amazon ahora mismo.

Es una solución ideal si pasas mucho tiempo fuera de casa y recibes paquetes a menudo, o incluso si quieres facilitar el acceso a visitas cuando estás fuera. Un avance enorme que te da muchísima comodidad.

Por qué lo recomendamos

Te permite usar el interfono desde el teléfono, así no importa si estás fuera de casa.

Tiene apertura remota y acceso sin llaves mediante invitaciones virtuales.

Se controla por voz con Alexa si lo deseas.

Instalarlo es de lo más sencillo, apto para alquiler y para viviendas propias.

Comprar en Amazon por ( 79,99 € ) 34,99 €

Ring Intercom

El motivo central por el que apostar por el Ring Intercom es que no tendrás que estar en casa para responder a quien llame o gestionar la entrada. Puedes abrir al repartidor desde el trabajo, hablar con una visita o permitir que un familiar entre sin tener que duplicar llaves. Cuenta con un sistema de llaves virtuales con el que puedes establecer quién entra, cuándo lo hace y durante cuánto tiempo, con un registro completo y totalmente controlado. Además, como se puede conectar con Alexa, puedes gestionarlo todo con solo usar tu voz, lo que hace las cosas aún más fáciles. De hecho, es fácil hasta instalarlo, ya que no es nada invasivo, no requiere obra y se hace siguiendo los claros pasos de su manual.

Este interfono inteligente es perfecto si recibes paquetes a menudo en casa o pasas mucho tiempo fuera por motivos de trabajo. Te va a hacer la vida mucho más fácil.

Esto opinan quienes lo tienen

Este interfono inteligente cambia por completo la rutina a quienes lo usan. Tal y como puedes leer en las reseñas de usuarios que hemos recopilado, lo que más se destaca es la comodidad que da al poder interactuar con el interfono desde el teléfono móvil:

«El Ring Intercom es uno de esos cacharros que no sabías que necesitabas… hasta que lo tienes. Básicamente convierte tu portero automático de toda la vida en un dispositivo inteligente.»

«Lo compré para domotizar el telefonillo de toda la vida y ha sido un gran cambio.»

«Instalar este sistema ha supuesto un antes y un después en casa. Ahora ya no tengo que pedir favores a nadie para abrir el patio a los transportistas, ya que puedo hacerlo directamente desde el móvil.»

Comprar en Amazon por ( 79,99 € ) 34,99 €

En Amazon, además de este descuento, lo recibes con envío gratuito en un plazo máximo de 10 días gracias al servicio Prime. ¡Aprovecha y ahorra!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping