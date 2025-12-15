La cafetera ideal si en casa se toman distintos tipos de café está de oferta en AliExpress

La CREATE POTTS es una cafetera pensada para el día a día, fácil de usar y muy adaptable, perfecta para aquellos hogares en los que cada persona toma el café de una forma diferente. Funciona tanto con café molido como con distintas cápsulas, ocupando poco espacio y sin renunciar a un buen espresso, y puede ser un buen regalo de Navidad si todavía no has encontrado uno que te guste. Aprovecha su descuentazo en AliExpress.

Características principales de la cafetera Create

Compatible con cápsulas y café molido

Presión de 19 bares para espresso intenso

Tamaño compacto y diseño ligero

Café programable corto o largo para que tomes el café siempre a tu gusto

Calentamiento rápido Thermoblock

Fácil de limpiar y mantener

Comprar cafetera Create Potts por menos de 60€ en AliExpress

¿Por qué es un acierto la cafetera Create Potts?

Si no tenemos en cuenta que AliExpress ha lanzado una oferta flash y esta cafetera Create puede ser tuya por apenas 59,44€, hay otras razones por las que también merece la pena comprarla. Para empezar, se trata de un modelo versátil con el que puedes preparar café con cápsulas Nespresso, Dolce Gusto, Starbucks o café molido, algo especialmente útil si en casa hay diferentes gustos o si te gusta variar según el momento del día.

A pesar de su tamaño compacto, ofrece una presión de 19 bares, suficiente para conseguir un espresso con buen cuerpo, aroma y crema. El sistema Thermoblock calienta el agua rápidamente, así que no tienes que esperar para disfrutar tu café, incluso en las mañanas con más prisa. Y también nos gusta mucho que se puede programar y decidir en todo momento cómo de largo quieres el café.

Comprar cafetera Create Potts por 59,44€ (antes 80,95€) en AliExpress

Algunas reseñas de la cafetera Create Potts

Esta cafetera Create ha recibido muy buenas valoraciones y estas que te dejamos aquí son algunas de ellas:

«Excelente cafetera, buen tamaño compacto y funciona de maravilla, fácil de limpiar, prácticamente de calidad y excelente precio. recomiendo para cocinas chicas»

«Super chula y funcional. Volvería a comprar»

«Cafetera multi cápsulas de gran calidad y a muy buen precio. Tiene además de la opción de varios tamaños de cápsulas, la opción de hacer café tradicional. Me ha encantado. Muy recomendable»

No esperes más y corre a comprarla ahora. ¡El precio de 59,44€ durará solamente unas horas!

