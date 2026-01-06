Carlos Sainz da un gran salto en el Dakar y Guthrie se pone líder en coches

Carlos Sainz ha dado un salto de gigante en el Dakar. El piloto español se ha puesto cuarto en la clasificación general de coches tras una etapa 3 en la que aplicó al máximo su faceta estratégica para acercarse a la pelea por la victoria final. Mitch Guthrie, ganador este martes, es el nuevo líder del Rally de Arabia Saudí y el Raptor ya está en lo más alto.

El segundo fue Martin Prokop y el tercero Guy Botterill (Toyota), tercero, pero Ford dominó la tercera jornada en Al-Ula. Fue el mejor día de la marca estadounidense, que también celebró la minutada que Sainz pudo meter a sus rivales por la general, en la que ahora se sitúa cuarto a 3’34» del líder, que ahora es Guthrie.

El Matador salió algo frustrado tras los dos pinchazos en la segunda etapa de la carrera, pero este martes se le dio mucho mejor la faena, completando una etapa limpia, sin sustos, para ejecutar su plan a la perfección y acabar la etapa séptimo, por detrás de Nani Roma (Ford).

Y es que al madrileño le benefició salir por detrás de todos aquellos que acabaron delante la segunda jornada y les tocó abrir en Al-Ula, sufriendo de lo lindo estos. Algunos de los favoritos, como el catarí Nasser Al Attiyah (Dacia) o el sudafricano Henk Lategan (Toyota) entraron en meta 20 minutos más lentos que el ganador del día, pero el vencedor de la segunda jornada, Seth Quintero, se dejó más de una hora.

Sainz avanza en el Dakar

Toyota lo pasó mal en Al-Ula y eso lo aprovechó Ford, que ahora domina la general ocupando las cinco primeras plazas. Dacia también celebró los resultados de Lucas Moraes, cuarto en la etapa, y Cristina Gutiérrez, que fue quinta igualando su mejor registro en la categoría, para ahora ser séptima en la general. Al Attiyah quedó fuera de los 10 primeros y ahora lamenta una desventaja de 11 minutos con Guthrie y 8 frente a Sainz.

Además, Isidre Esteve (Repsol Toyota) fue 30º en la etapa y se coloca 35º en la clasificación general de Ultimate. Laia Sanz y su Ebro también completaron un buen día, decimotercera en la etapa y decimoctava en la general, a casi media hora del líder.