Schareina logra su primera victoria en este Dakar pese a una aparatosa caída y Canet sufre un descenso

Tosha Schareina firmó este martes su primera victoria en el Dakar 2026. El piloto valenciano sufrió una aparatosa caída de la que se levantó rápidamente para acabar llevándose la etapa 3 de la carrera. Así ascendió a la tercera posición de la clasificación general de motos, a un minuto y 13 segundos del líder, Daniel Sanders, tras los exigentes 421 kilómetros de Al-Ula.

El español se situó por delante de su compatriota Edgar Canet, que cayó al cuarto puesto, más lejos de la primera KTM del vigente ganador en la categoría. El catalán está a 8’46» de la cabeza tras perder más de 11 minutos en su prueba más sufrida que comenzó con buen ritmo, pero que se truncó en un terreno lleno de piedras, lo cual le obligó a levantar el pie del acelerador para no arriesgar.