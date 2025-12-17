Chapka: el mejor seguro de viaje de 2025 (ahora con 10% de descuento)

Los españoles viajamos más que hace unos años, aprovechamos las vacaciones de verano, de Navidad o de Semana Santa para hacer viajazos y cualquier fin de semana es bueno para una escapada. Tanto es así que el número de viajes ha aumentado este 2025 un 2,9% en comparación con 2024, con más de 46 millones de escapadas en las que gastamos un 10% más que el año pasado. Japón ha sido el destino de moda en 2025, los países del Sudeste Asiático (Tailandia, Singapur, Indonesia, Vietnam…) también están en auge y los clásicos como Estados Unidos y Canadá nunca fallan.

Viajamos más y no nos importa rascarnos el bolsillo, ¿merece la pena hacerlo sin un seguro de viaje? Igual que se ha encarecido la vida, los costes médicos no son precisamente baratos en otros países. Por ejemplo, en Japón una consulta médica puede superar los 150€, mientras que ir a urgencias en Estados Unidos fácilmente puede costar 3.000€. Por eso, el seguro de viaje internacional de Chapka es la manera de viajar tranquilo y estar cubierto ante cualquier imprevisto.

A continuación, te ayudamos a elegir el mejor seguro para tu destino, cómo evitar gastos que no tenías previstos (que te pierdan el equipaje, que un retraso en un vuelo te haga perder el siguiente…) y cómo puedes contratar ahora tu seguro de viaje Chapka con un 10% de descuento exclusivo con el código descuento OKDIARIO10.

¿Por qué Chapka es el seguro de viaje más completo?

Los seguros de viaje de Chapka son de los más elegidos por los viajeros este 2025, porque tienen pólizas muy completas que se adaptan a las necesidades de cualquier viaje. Llevan desde el año 2002 haciendo fácil lo difícil, y con todas estas ventajas:

Seguro de viaje sin franquicias ni adelanto de gastos en caso de asistencia médica.

Sin límite de edad.

Cobertura en crucero sin coste extra.

Incluye deportes y actividades habituales en destino sin tener que pagar más.

Coberturas redactadas de forma comprensible para un servicio transparente y sin letra pequeña.

Acceso a una app para consultar las coberturas, tener atención al cliente 24/7 en español por teléfono y servicio de telemedicina para contactar con un médico durante el viaje en caso de dolencia menor.

Proceso de contratación rápido, online y ahora con un 10% de descuento con el cupón OKDIARIO10.

Cap Trip: así es el seguro más recomendado para la mayoría de viajeros

El seguro de viaje Cap Trip es el producto estrella de Chapka, porque es el que necesitan la inmensa mayoría de viajeros. Es un seguro de viaje internacional para viajes de hasta 90 días por España y el extranjero, desde 5,60€. Cubre asistencia médica sin adelantar dinero, telemedicina 24/7 en español, protección del equipaje y responde ante retrasos y cancelaciones que puedan afectar al viaje.

Además, puedes elegir entre dos tipos de coberturas (Basic y Plus) para adaptar la póliza al destino, al tipo de viaje y a tu presupuesto. Es más, no hay una diferencia de precio significativa entre las dos pólizas; en cambio, las coberturas de la opción Plus merecen más la pena en caso de viajar a países con costes médicos altos, como Japón, Estados Unidos o Canadá. Cap Trip Plus tiene una cobertura médica muy superior (hasta 2,5 millones de euros), además de mejores límites de equipaje, interrupción del viaje y coberturas que aportan mayor tranquilidad.

Cap Trip Basic vs. Cap Trip Plus: ¿cuál elegir?

Coberturas Cap Trip Basic Cap Trip Plus Gastos médicos en el mundo Hasta 250.000 € Hasta 2.000.000 € Gastos médicos en EE. UU. / Canadá Hasta 350.000 € Hasta 2.500.000 € Gastos médicos en caso de enfermedad preexistente X Hasta 10.000 € Pérdida, robo o deterioro de equipaje 800 € 2.500 € Pérdida de conexiones / retrasos X Hasta 750 € Vacaciones no disfrutadas X Hasta 5.000 € Búsqueda y salvamento 3.000 € 5.000 € Responsabilidad civil 40.000 € 60.000 € Asistencia y telemedicina 24/7 en español Sí Sí

El mejor seguro de viaje según tu destino

El mejor seguro de viaje dependerá del destino que elijas, del tipo de viaje y de tus necesidades. Hay países que están muy de moda este 2025 y en los que es casi obligatorio llevar un seguro de viaje internacional si no quieres tener que asumir una factura desorbitada en caso de que ocurra un imprevisto.

Por ejemplo, en lugares como Japón, Estados Unidos o Canadá se recomienda viajar siempre con pólizas que superen el millón de euros en gastos médicos. En otros destinos, como el Sudeste Asiático, lo importante es tener el mejor seguro de viaje que responda ante cualquier imprevisto.

Seguro de viaje para Japón

Japón es uno de los países con los gastos médicos más altos.

El mejor seguro de viaje para Japón es Cap Trip Plus, con cobertura médica de hasta 2,5 millones de euros sin tener que adelantar dinero.

Estados Unidos y Canadá

Son destinos con costes médicos extremadamente altos y una ‘simple’ visita a urgencias puede costar varios miles de dólares.

Lo recomendable es viajar con una cobertura alta, como la del seguro Cap Trip Plus.

Países del Sudeste Asiático

Son países que están muy de moda y que, por su naturaleza, agradecerás viajar con un seguro que incluya telemedicina en español y cobertura sin coste para actividades típicas.

Con Cap Trip Basic o Plus, viajarás protegido frente a accidentes, pérdida de equipaje o retrasos.

¿Cómo aplicar el 10% de descuento exclusivo de Chapka?

Tanto si vas a viajar a uno de los destinos anteriores como a cualquier otro rincón del mundo, puedes aprovechar el 10% de descuento exclusivo en Chapka a la hora de contratar tu seguro de viaje internacional. Sigue estos pasos:

Accede a la web de Chapka e introduce todos los datos del viaje (número de personas aseguradas, fechas, país de residencia, país (o países) de destino, póliza Basic o Plus, si quieres incluir cancelación). Introduce los datos del tomador del seguro y de todos los asegurados. Comprueba que la información es correcta. En el momento de elegir el método de pago, introduce el cupón descuento OKDIARIO10 para conseguir un 10% de descuento exclusivo sobre el precio total de tu seguro de viaje.

Japón, Estados Unidos, Indonesia, Malasia, Tailandia, México, Canadá… Da igual cuál sea el destino. Ya que has organizado el viaje de tus sueños, no intentes ahorrarte las coberturas que te protegen de un imprevisto en cualquier parte del mundo. La manera de ahorrar es aplicando el cupón OKDIARIO10 para conseguir un 10% de descuento en tu seguro de viaje internacional. ¡Viaja seguro, viaja mejor!

