Así lo hacen los profesionales: el truco práctico que la OCU recomienda para olvidarte de la humedad en casa

La persistencia de la humedad en casa puede derivar en reparaciones que implican trabajos de obra y costes considerables. Antes de llegar a ese punto, conviene identificar los factores que favorecen la acumulación de agua y los elementos que ayudan a regular su circulación. Las construcciones, tanto antiguas como recientes, pueden mostrar signos tempranos de filtración.

Y es que el exceso de humedad no surge únicamente por condiciones meteorológicas. El análisis de estas causas permite establecer un plan de actuación orientado a prevenir consecuencias mayores.

¿Cuál es el truco que la OCU recomienda para olvidarte de la humedad en casa?

Suelos compactados, drenajes deficientes, sumideros obstruidos, fisuras en muros o fallos de evacuación son las situaciones típicas de una humedad que avanza de forma silenciosa. La propuesta de la OCU gira en torno a detectar el origen del exceso de agua antes de aplicar soluciones cosméticas.

Y es que pintar sobre manchas o ventilar de forma ocasional no resulta suficiente cuando la humedad en casa proviene de un punto concreto que sigue activo. Localizar esa fuente es la base del método: solo identificándola se evita que reaparezca tras una limpieza o un repaso superficial.

Este enfoque profesional se complementa con prácticas habituales como la ventilación cruzada, la inspección regular de paredes y la revisión de tuberías, cimientos, suelos exteriores y zonas expuestas. La acumulación de agua cerca de la vivienda, incluso en pequeñas cantidades, puede generar efectos a medio plazo si no se corrige la circulación del drenaje.

Sistemas de drenaje eficaces para impedir que la humedad en casa avance

El correcto funcionamiento de los suelos exteriores influye directamente en la presencia de agua en el interior. Cuando el drenaje falla, la filtración avanza hacia muros y cimientos. Por ello, los sistemas de evacuación requieren supervisión constante.

A continuación, se detallan una serie de acciones habituales para mejorar la capacidad de drenaje del terreno:

Mejorar la estructura del suelo: la combinación de materia orgánica y arena favorece la filtración en terrenos arcillosos y reduce encharcamientos.

la combinación de materia orgánica y arena favorece la filtración en terrenos arcillosos y reduce encharcamientos. Evitar la compactación: un aireado ocasional impide que el terreno se vuelva impermeable.

un aireado ocasional impide que el terreno se vuelva impermeable. Construir zanjas de drenaje: una pendiente suave dirige el agua hacia un punto de salida útil.

una pendiente suave dirige el agua hacia un punto de salida útil. Rellenar con grava y geotextil: este sistema actúa como filtro y evita que la tierra obstruya el flujo.

este sistema actúa como filtro y evita que la tierra obstruya el flujo. Instalar tuberías perforadas: opción oculta que recoge el agua y la deriva hacia áreas preparadas.

A esta infraestructura se añaden medidas de diseño del paisaje, como crear pendientes alejadas de la vivienda, diseñar jardines de lluvia con plantas tolerantes a la humedad o implementar bancales elevados que evitan la acumulación alrededor de las raíces.

¿Por qué el mantenimiento diario marca la diferencia para combatir la humedad?

La limpieza de desagües, canales y sumideros cumple un papel determinante. Un sumidero atascado, incluso parcialmente, retrasa la evacuación del agua y favorece el estancamiento. Hojas, tierra, restos vegetales o pequeños objetos arrastrados por las lluvias se convierten en los principales responsables de estos bloqueos.

El agua estancada genera efectos secundarios: aparición de algas, proliferación de microorganismos, deterioro de los materiales y, en casos severos, pequeñas inundaciones. La revisión periódica de canaletas y conducciones evita que la humedad se expanda hacia techos o paredes internas.

Otro punto es la verificación de superficies pavimentadas. Una losa con fisuras o una pendiente mal orientada termina acumulando agua en lugar de dirigirla hacia el desagüe correspondiente.

Para quienes desean hacerlo de una manera mucho más profesional, existen dispositivos como medidores de humedad o cámaras termográficas que permiten obtener información precisa sin intervenir en el material.

Por último, si el problema persiste o el origen no se identifica con claridad, la consulta a especialistas en filtraciones suelen ser útiles para obtener un diagnóstico completo que determina si se trata de una fisura superficial o de una grieta que afecta a elementos estructurales.