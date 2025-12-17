El móvil que aguanta la intensidad de tu día a día sin pedirte cargador: el Vivo V50 Lite te va a sorprender

Por mucho que has mirado móviles, ninguno logra llegar al final del día sin pedirte carga, y eso en tus viajes no es lo mejor. Por eso buscas un terminal con buena batería, y por eso el Smartphone Vivo V50 Lite es justo lo que necesitas. Un teléfono sorprendente en potencia, cámaras y autonomía, con 6500 mAh, carga de 90 W, procesador de 8 núcleos, cámara Sony y, la guinda, un precio rebajado a solo 209 €.

El teléfono perfecto para quienes pasan todo el día fuera de casa y necesitan potencia y versatilidad sin pagar una fortuna. Te atraerá por su precio, pero te sorprenderá por todo lo demás.

Por qué la recomendamos

Su batería de 6500 mAh le da muy buena autonomía y su carga rápida de 90 W lo llena al 100% en cuestión de minutos.

La cámara de selfie es de 32 MP y la principal de Sony es de 50 MP, que da unos resultados espectaculares en foto y vídeo.

Su pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas se ve de maravilla y es fluidísima con sus 120 Hz.

El combo de procesador y 8 GB de RAM consigue un rendimiento sorprendente con cualquier app o juego.

Comprar en Fnac por ( 259 € ) 209 €

Smartphone Vivo V50 Lite

Si por algo te va a enamorar el Smartphone Vivo V50 Lite, además de por su acabado prémium, es por su autonomía. Su batería de 6500 mAh le confiere hasta dos días de autonomía con uso moderado, algo que muy pocos terminales de 6,67 pulgadas pueden ofrecer, y además al cargarlo lo hace con 90 W de potencia para que lo tengas listo en pocos minutos. Nada de esperar para poder usarlo, demostrando un compromiso con la satisfacción que también queda patente con su pantalla AMOLED a 120 Hz. Se ve cristalina y fluidísima, siendo ideal para juegos y contenido multimedia. De hecho, puede que no sea un terminal para gaming, pero su procesador Dimensity de 8 núcleos sorprende incluso con juegos o apps exigentes, apoyado además por sus 8 GB de RAM.

Es un teléfono móvil pensado para quienes necesitan un dispositivo sólido para el día a día. Es potente, tiene buen tamaño, una pantalla sobresaliente y su cámara Sony de 50 MP va muy bien incluso para la creación de contenido.

Esto opinan quienes lo tienen

Lo que más sorprende a los usuarios del Vivo V50 Lite es la potencia que ofrece para el precio que tiene. Destacan sobre todo su toque premium a pesar de ser un gama media, como puedes ver en las reseñas reales que hemos recopilado:

«Genial. Para ser un móvil de gama media tiene buenas funciones y va super bien de hecho te trae funda y protector incluida y va super fluido.»

«Caracteristicas técnicas muy interesantes para un movil de gama media.»

«Recomendado 100%. Teléfono premium, se nota nada más cogerlo. Cámara excepcional, aunque se podría mejorar el selfie. Batería muy buena.»

Si lo compras ya, con el envío a domicilio previsto en 24 horas, lo tienes en casa antes de Navidad. Además, puedes optar por recogerlo gratis en tienda o ir a cualquier punto de recogida a por él si lo prefieres.

