Consigue internet en toda la casa sin «puntos ciegos» gracias a este repetidor WiFi rebajado a 12 €

Por muy buena tarifa que hayas contratado, sabes que, si tu casa es muy grande o tiene varios plantas, el Wi-Fi no llegará a todas partes. Solucionarlo es tan simple como comprar este Repetidor WiFi, ya que es fácil de configurar, ofrece WiFi de 2,4 y 5 G y además alcanza velocidades de hasta 1200 Mbps. Pero, ¿sabes lo mejor? Que además está rebajado a tan solo 12 € gracias a un ofertón de AliExpress.

Es el mejor amplificador WiFi que vas a encontrar en relación calidad/precio. La solución que estabas buscando para poder tener la cobertura ideal por toda la casa sin problemas.

Por qué lo recomendamos

Llega a una velocidad total de 1200 Mbps, de sobra para cualquier dispositivo.

Es compatibles con bandas 2,4 GHz y 5 GHz con mucha estabilidad.

Las cuatro antenas se pueden orientar según tus necesidades.

Se configura en pocos minutos y de forma muy sencilla.

Comprar en AliExpress por ( 37,72 € ) 12,10 €

Repetidor WiFi

Huelga decir que la gran ventaja del Repetidor WiFi frente a la inmensa mayoría de modelos es que cuesta muy poco para lo que ofrece. Por solo 12 € tienes un repetidor que amplía muchísimo la cobertura por casa gracias a sus 4 antenas omnidireccionales, que es compatible con los habituales protocolos de internet y que además ofrece doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz para ajustarse a lo que necesites. Solo tienes que conectarlo a la corriente y empezará a funcionar tras una breve configuración, y no tendrás problemas de sobrecalentamiento que afecten a la conexión, ya que tiene ventilación en tres lados diferentes. Y, si lo prefieres, también lo puedes conectar por cable para aún más estabilidad en tu conexión.

Es un repetidor ideal para pisos grandes o casas de varias plantas, ya que potencia mucho la conexión Wi-Fi. Además, puedes comprar varios y repartirlos para acabar con cualquier punto ciego.

Esto opinan quienes lo tienen

Los usuarios están más que satisfechos con este repetidor WiFi por su relación calidad-precio, ya que ofrece una muy buena cobertura a alta velocidad por muy poco dinero. Aquí puedes leer algunas reseñas:

«Funciona correctamente, fácil de instalar. El alcance es un poco mejor que el que usaba antes.»

«Es fácil de instalar y funciona correctamente. La transmisión es de 2.4 GHz y 5 GHz, ambas redes funcionan perfectamente.»

«Funciona perfectamente. Finalmente tengo wifi en el piso de arriba. velocidad de transferencia ok.»

Si lo compras ya en AliExpress, lo recibirás en un plazo máximo de tres semanas, aunque puede llegar tan pronto como esta misma semana. ¡Tú decides!

