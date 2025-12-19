Nadie lo sabe pero la Fuente de Cibeles esconde el mayor secreto de España y parece sacado de ‘La Casa de Papel’

En pleno corazón de Madrid, bajo la atenta mirada de la diosa Cibeles, se esconde un universo subterráneo que pocos conocen: la cámara acorazada del Banco de España, situada a 37 metros de profundidad. Construida en los años 30 del siglo XX, esta instalación fue diseñada para ser prácticamente inexpugnable. Y no es para menos: aquí se conservan las reservas de oro del Estado español, que en la actualidad superan los 9 millones de onzas troy, equivalentes a más de 281 toneladas y un valor cercano a los 10.000 millones de euros.

Acceder a esta cámara no es tarea sencilla. El primer obstáculo es un ascensor al que sólo se puede entrar tras cruzar una puerta de seguridad de 16 toneladas de acero. Antes de llegar a ella, es necesario atravesar unas escaleras situadas en la glorieta que une el edificio original de 1891 con la ampliación de 1936. Tras esta puerta acorazada, se encuentra un foso y dos ascensores que descienden hasta la cámara. Para cruzar el foso se utiliza un puente de dos metros, que conduce a una serie de puertas adicionales, más pequeñas, cuyo peso oscila desde las nueve hasta las catorce toneladas. Nunca se abre una puerta sin que otra se cierre, un mecanismo diseñado para garantizar la seguridad del tesoro subterráneo.

La cámara acorazada del Banco de España

La cámara no solo está protegida por puertas blindadas y fosos. Su diseño incluye pasillos equipados con espejos que permiten ver cualquier silueta desde cualquier ángulo.

Además, en caso de intento de intrusión, un sistema hidráulico conecta la cámara con la fuente de Cibeles y podría inundar el recinto utilizando las aguas de dos arroyos subterráneos: las Pascualas, que corre a lo largo del Paseo de la Castellana, y Oropesa, que baja por la calle Alcalá y alimenta la fuente.

La cámara acorazada cubre una superficie total de 2.500 metros cuadrados, aunque los muros y cajas reducen el espacio útil a 1.500 metros. Allí reposan alrededor de 5.000 lingotes de oro y dos millones de monedas.

Arte y cultura en el Banco de España

Si bien la cámara acorazada es el corazón económico del Banco, este edificio histórico alberga también un patrimonio artístico y cultural de incalculable valor. Desde octubre, gracias al programa Puertas Abiertas, el público puede conocer de cerca esta riqueza escondida, que combina historia, arte y economía.

El Patio de Operaciones es uno de los espacios más destacados. Sus vidrieras modernistas, creadas por reconocidos talleres europeos, representan locomotoras, aviones, barcos, fábricas y vegetación, simbolizando el progreso industrial y tecnológico. La luz que atraviesa estas vidrieras inunda el espacio con un espectáculo de colores que refleja la confianza en el avance de la humanidad y en la modernidad que caracterizó al Banco en sus primeras décadas.

Por otro lado, la Biblioteca del Banco de España conserva más de 17.000 volúmenes de los siglos XV al XIX. Entre sus estanterías se encuentran manuales de contabilidad de hace 500 años, colecciones de leyes financieras, tratados de economía y documentos históricos que permiten seguir la evolución del sistema económico español.

Futuro acceso público

Actualmente, la cámara acorazada no está abierta al público, aunque los planes de musealización del Banco contemplan que para 2028 los ciudadanos puedan conocer este lugar tan singular. Mientras tanto, los visitantes pueden explorar otras joyas del edificio, desde las vidrieras del Patio de Operaciones hasta los retratos de Goya y la biblioteca histórica.

Historia

El proyecto de construcción de la sede central del Banco de España se aprobó a finales de 1883 y las obras, en su primera fase, finalizaron en 1891 bajo la dirección de Eduardo de Adaro, con la colaboración inicial de Severiano Sainz de la Lastra y, tras su fallecimiento, de José María de Aguilar y Vela. A lo largo de su historia, el edificio ha pasado por un complejo proceso evolutivo que culmina en el siglo XXI.

En el exterior, las fachadas combinan elementos escultóricos y relieves del proyecto original con los de las sucesivas ampliaciones. En el interior destacan elementos históricos como la Escalera de Honor, construida con mármol de Carrara, la estructura de hierro fundido de la Biblioteca (antiguo Patio de Efectivos) procedente de la Fábrica de Mieres, y las vidrieras de estilo simbolista realizadas por la Casa Mayer de Múnich.