El centenario edificio de Madrid que está a punto de abrir sus puertas y es oficial: la fecha definitiva

Después de más de cinco años, el emblemático edificio Metrópolis de Madrid está a punto de escribir un nuevo capítulo en su historia centenaria. Situado en la confluencia de la Gran Vía con la calle de Alcalá, este icono arquitectónico se transformará en Club Metrópolis, un proyecto del Grupo Paraguas que albergará un club privado internacional, un hotel boutique y siete espacios gastronómicos de alto nivel. La apertura tendrá lugar el 21 de enero de 2026, exactamente 115 años después de su inauguración original en 1911.

Club Metrópolis, con sus 6.000 metros cuadrados de superficie, se concibe como un club privado internacional que busca situarse al nivel de los grandes espacios de referencia en ciudades como Londres, París o Nueva York. El objetivo es ofrecer a sus socios una «experiencia integral de hospitalidad, cultura y gastronomía», redefiniendo el concepto de «arte de vivir» en Madrid. La expectación en torno a su apertura es tal que, antes de abrir sus puertas al público, el cupo de solicitudes de membresía ya se encuentra completo. El club ofrecerá más de 200 experiencias al año a sus socios, desde eventos culturales hasta catas gastronómicas y actividades de ocio.

Edificio Metrópolis en Madrid

Uno de los elementos más reconocibles del edificio Metrópolis es su cúpula coronada por la Victoria Alada, un símbolo que ha acompañado a la ciudad durante más de un siglo. Durante los trabajos de restauración, se ha puesto especial atención en mantener la esencia del edificio, respetando los detalles originales y recuperando la brillantez de la cúpula.

Hotel boutique y gastronomía de lujo

El Grupo Paraguas, responsable de éxitos como Ten con Ten y Amazónico, ha apostado por un concepto que combina lujo, exclusividad y experiencia cultural. Marta Seco y Sandro Silva han supervisado personalmente cada fase del proyecto, desde la rehabilitación arquitectónica hasta el diseño interior y la selección de los chefs y equipos de restauración.

Además del club privado, el edificio Metrópolis albergará un hotel boutique con 19 habitaciones cuidadosamente diseñadas para ofrecer comodidad, lujo y exclusividad.

La oferta gastronómica será uno de los grandes atractivos del edificio. Con siete espacios distintos, el proyecto permitirá a socios y visitantes disfrutar de una variedad de propuestas culinarias que abarcan desde cocina contemporánea hasta platos más tradicionales reinterpretados con creatividad. Entre los detalles más destacados se encuentra una terraza en la azotea, que permitirá disfrutar de vistas panorámicas sobre la Gran Vía.

Membresía

La lista de espera para obtener la membresía refleja la gran demanda y el interés por formar parte de esta comunidad internacional de Club Metrópolis.

«Ser socio del Club Metrópolis significa formar parte de una comunidad exclusiva y multicultural, con más de cincuenta nacionalidades, en el corazón de Madrid. Los miembros disfrutan de acceso privativo al edificio Metrópolis, que alberga 6.000 m² distribuidos en ocho plantas, incluyendo un hotel boutique de 19 suites y siete espacios gastronómicos. La membresía ofrece invitaciones a actos exclusivos, experiencias únicas, encuentros con líderes, artistas y expertos de múltiples disciplinas, así como acceso internacional a espacios afines del Grupo Paraguas. Los miembros deben respetar la discreción y participar activamente en la comunidad. La pertenencia es por invitación y requiere aprobación del Comité de Membresías, con renovación anual».

La membresía anual del Club Metrópolis tiene un coste de 3.500 €. El primer paso del proceso de solicitud consiste en seleccionar el tipo de membresía que se desea solicitar y cumplimentar todos los datos personales requeridos. Además, es obligatorio adjuntar una foto reciente que permita verificar la identidad del solicitante. La membresía se activará el día de la apertura y tendrá una duración de un año.

El edificio Metrópolis de Madrid, con más de un siglo de historia, renace en 2026 como Club Metrópolis, un proyecto que aúna arquitectura, hospitalidad, gastronomía y exclusividad. Su apertura marcará un antes y un después en la oferta de ocio y cultura en la capital, ofreciendo a socios y visitantes una experiencia única en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.