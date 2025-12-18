España podría construir la megacentral más grande de toda Europa: ésta ha sido la provincia elegida

España avanza con paso firme hacia la consolidación de su posición como referente europeo en energías renovables con la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de la mayor central de acumulación por bombeo del continente. Este innovador plan, liderado por Iberdrola, supondría una inversión de 1.500 millones de euros y se ubicaría en la provincia de Orense. Denominada Conso II, la infraestructura aprovecharía el desnivel natural del terreno para conectar dos embalses existentes, generando electricidad limpia y eficiente sin necesidad de construir nuevos depósitos.

Si se aprueba, consolidaría a España como líder en almacenamiento sostenible de energía en Europa.

Con una capacidad de 1.800 MW, la megacentral que se quiere construir será capaz de almacenar hasta 58 millones de KWh, lo que equivale al consumo diario de 10 millones de usuarios. Además, la central aprovecharía la energía solar excedente durante el día para bombear agua, contribuyendo a un proceso 100% limpio. Se espera que la construcción, que, podría comenzar en 2025, cree 3.000 puestos de trabajo y se extienda durante seis años. Este proyecto no sólo subraya el auge de las energías renovables en España, sino que también reduce la dependencia de los combustibles fósiles, marcando un hito en la transición energética del país.

España podría albergar la megacentral más grande de Europa

España podría posicionarse a la vanguardia de la transición energética en Europa con la construcción de la megacentral hidroeléctrica más grande del continente, Conso II. Con una inversión de más de 1.500 millones de euros, el objetivo sería crear una central de acumulación por bombeo que aprovechará el recurso hídrico disponible en la cuenca del río Sil.

Conso II se beneficiaría de un sistema innovador de almacenamiento energético que optimizaría el uso de las fuentes renovables. Utilizando los embalses existentes de Bao y Cenza, la central aprovecharía un desnivel natural de 690 metros para generar y almacenar energía de forma limpia, sin necesidad de construir nuevos embalses.

Este sistema de acumulación por bombeo contribuye a la estabilidad del suministro eléctrico, y también permite maximizar el aprovechamiento de la energía solar y eólica, al aprovechar el exceso de producción durante las horas del día para bombear agua hacia el embalse superior. De esta manera, cuando haya una gran demanda de electricidad, el agua almacenada se liberará para generar energía mediante turbinas.

Con una potencia de 1.800 MW, Conso II sería una de las centrales más potentes de Europa, superando incluso a la mayor de España, la central de La Muela, y alcanzando la misma capacidad de la central francesa de Grand Maison. Además, se prevé que la instalación produzca 4.000 GWh al año, suficiente para abastecer a 10 millones de personas, y cuente con una reserva de energía almacenable de 58 millones de kWh, lo que garantizará un suministro seguro y estable.

El proyecto de la construcción de la central no sólo representa un hito energético, sino también un importante impulso para la economía local, porque podría generar 3.000 puestos de trabajo durante los seis años que se calcula podría durar la obra. Este proyecto refleja el compromiso de España con la sostenibilidad y la reducción de su dependencia de los combustibles fósiles, alineándose con los objetivos energéticos y climáticos establecidos por la Unión Europea.

En términos medioambientales, Conso II destaca por su diseño subterráneo, lo que minimiza su impacto visual y ecológico. Además, al utilizar infraestructuras ya existentes, como los embalses de Bao y Cenza, la central logra una eficiencia máxima con un impacto mínimo en el entorno. Este enfoque también hace que la infraestructura sea más resistente a posibles inclemencias del tiempo o alteraciones externas, lo que la convierte en una solución de almacenamiento energético altamente confiable.

El proyecto busca contribuir a la seguridad energética de España u fortalecerá la posición del país como líder en innovación tecnológica dentro del sector energético europeo. Conso II es un ejemplo claro de cómo las energías renovables, en particular la hidroeléctrica, pueden jugar un papel crucial en la construcción de un futuro más verde y sostenible. Al aprovechar al máximo las fuentes renovables y las infraestructuras existentes, este proyecto forma parte de una visión a largo plazo para garantizar un suministro energético limpio, eficiente y accesible para las generaciones futuras.

En resumen, la megacentral Conso II representaría un gran avance para la industria energética tanto en España como a nivel europeo. Con este proyecto, Iberdrola subraya su compromiso con la transición hacia fuentes de energía limpias y sostenibles, aprovechando al máximo los recursos renovables como el agua y la energía solar.

Además, la central contribuiría de manera significativa a la resiliencia del sistema eléctrico europeo, al permitir almacenar grandes cantidades de energía renovable que se liberarán durante picos de alta demanda. Este tipo de soluciones innovadoras, que combinan sostenibilidad, tecnología avanzada y eficiencia económica, posicionan a España como un referente en la generación y almacenamiento de energía limpia.