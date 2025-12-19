Los veterinarios no dan crédito: lo perros no son las mascotas que más quieren a sus dueños

Durante años, los perros se han considerado animales sociales, con una gran capacidad para formar lazos con sus dueños. Sin embargo, a los gatos siempre se les ha visto bajo una óptica diferente: animales independientes que parece que no sufren cuando sus dueños no están cerca. Pero una nueva investigación, liderada por Marta Olivares, educadora felina y experta en comportamiento animal, ha cambiado por completo este paradigma. Según sus hallazgos, los gatos no sólo forman vínculos afectivos, sino que en algunos casos pueden establecer relaciones igual de profundas que los perros.

En la investigación se utilizó el «Secure Base Test», un experimento que previamente sólo se había aplicado a niños, primates y perros, para evaluar la relación entre los gatos y sus dueños. El resultado fue sorprendente: el 65,5% de los gatos evaluados demostraron establecer una «figura de apego segura» en sus dueños, una cifra comparable a la que se encuentra en los niños. Esta estadística es significativamente más alta que la de los perros, que alcanzaron «sólo» el 58% en los mismos términos de seguridad y apego.

La relación entre los gatos y sus dueños

«Los gatos logran establecer vínculos afectivos profundos con sus cuidadores», comenta Olivares, quien subraya que este tipo de relación no es exclusiva de los perros. «Muchos felinos se vinculan de forma muy similar a los perros, y mucho más de lo que la gente ha creído hasta ahora», afirma.

Ansiedad por separación

Otro hallazgo interesante de la investigación es el hecho de que los gatos también pueden sufrir ansiedad por separación. Esta ansiedad puede manifestarse de diversas formas, desde vocalizaciones exageradas hasta comportamientos destructivos o cambios en el apetito. Para ayudarlos es importante entender las causas y tomar medidas para mitigar el estrés como establecer rutinas constantes, proporcionar juguetes interactivos, ofrecer compañía humana o animal, e incluso utilizar feromonas sintéticas para gatos.

Otro hallazgo interesante de la investigación es el hecho de que los gatos también sufren ansiedad por separación. El comportamiento observado durante el experimento es similar al de los perros: cuando el dueño vuelve a casa, el animal muestra una gran alegría y tranquilidad.

El estudio también descubrió que la ansiedad por separación puede ser mayor en gatos que tienen una relación afectiva profunda con sus dueños, lo que refuerza la idea de que estos animales necesitan su presencia para sentirse seguros y tranquilos.

La ansiedad por separación en los gatos se manifiesta de diversas formas, entre las que se incluyen maullidos excesivos y comportamientos destructivos como morder o rascar objetos. También pueden orinar o defecar fuera de su caja de arena, generalmente en lugares que huelen a su dueño. Otros síntomas incluyen inquietud, pérdida de apetito y un comportamiento agitado, como caminar de un lado a otro.

La importancia del apego

Lo que destaca esta investigación es la importancia de entender que los gatos también necesitan un vínculo emocional con sus dueños, y que este lazo puede ser tan significativo como el que tienen los perros.

El estudio sugiere que el comportamiento de los gatos al interactuar con sus dueños es más complejo de lo que a menudo se cree. Aquellos que se sienten seguros con su dueño muestran una menor respuesta al estrés en situaciones desconocidas, y su regreso a casa representa una fuente de calma y consuelo para ellos. Este fenómeno, denominado «figura de apego seguro», se da en los gatos con la misma intensidad que en los perros.

Marta Olivares señala que este hallazgo abre nuevas posibilidades para comprender el comportamiento de los gatos, especialmente en el contexto de la ansiedad por separación y otras formas de estrés relacionadas con la ausencia de su figura de apego. «Este hallazgo no sólo ayuda a entender mejor a los gatos, sino que también cambia la forma en que debemos tratar su bienestar emocional y psicológico», dice la experta.

Uno de los mayores mitos que se han perpetuado sobre los gatos es que son animales distantes. Sin embargo, este estudio demuestra que ellos también buscan la cercanía de su dueño en situaciones de estrés, lo que refleja una profunda necesidad de vínculo emocional. Aunque cada gato es único y puede tener diferentes niveles de sociabilidad, la mayoría de ellos necesitan sentirse queridos y seguros.

En definitiva, el hecho de que los gatos también puedan tener una figura de apego seguro, similar a la de los perros y los niños, ha sido un avance significativo en la comprensión de estos animales.