Aviso urgente de la UE a los dueños de perros y gatos: cambio confirmado en la norma

A partir de 2028, la Unión Europea (UE) implementará un cambio normativo ue afectará a todos los perros y gatos. La normativa busca armonizar las reglas sobre la cría, la venta, el cuidado, la importación y la exportación de estos animales parra garantizar su bienestar, prevenir el comercio ilegal y reforzar la idea de que son miembros de la familia. Una de las principales medidas de la nueva legislación es la obligación de identificación y registro de todos los perros y gatos mediante microchip y su inscripción en bases de datos nacionales interoperables.

Los animales procedentes de países no comunitarios deberán cumplir con esta identificación antes de entrar en la UE y ser inscritos en un registro nacional en un plazo breve tras su llegada Para facilitar este proceso, se prevé la creación de un sistema europeo online que permitirá el pre-registro de las mascotas, evitando vacíos legales que favorezcan la venta ilegal o la pérdida de trazabilidad.

Nuevas normas de la UE para los perros y gatos

Además de la identificación, la normativa introduce criterios de bienestar que buscan regular la cría y tenencia responsable de estos animales: se limita el número de camadas por hembra, se establecen periodos de descanso obligatorios entre camadas y se prohíbe la cría entre familiares directos para reducir la aparición de problemas genéticos.

Igualmente, se vetará la cría orientada a acentuar rasgos físicos extremos que comprometan la salud del animal, como hocicos extremadamente cortos o cuerpos miniaturizados, que pueden causar problemas respiratorios, cardíacos o articulares

Por otro lado, todos los perros y gatos que cambien de propietario ya sea por venta, adopción, cesión a través de criadores, refugios o plataformas online, deberán contar con microchip y estar registrados en el momento de la entrega.

El marco también aborda la importación y movimiento de animales dentro de la UE, reforzando la regulación sobre transporte y control de animales domésticos. Además, se busca limitar la venta de mascotas en tiendas tradicionales, especialmente aquellas que no cumplen con las normas de bienestar, y se fomenta la adopción ética desde refugios y centros autorizados.

Otro aspecto relevante de la normativa es la interoperabilidad de las bases de datos nacionales. Cada animal estará registrado en su país de origen y los datos se podrán compartir entre Estados miembros, facilitando la identificación de mascotas perdidas o implicadas en situaciones de maltrato. Asimismo, las autoridades sanitarias podrán monitorizar de manera más eficiente la vacunación, la salud y los movimientos de los animales.

España, por su parte, ya cuenta desde 2023 con la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que regula la tenencia responsable y el bienestar de los animales de compañía. La nueva normativa europea ampliará estas disposiciones a todos los países miembros.

Plazos

La previsión es que la normativa entre en vigor a partir de 2028, una vez completados los trámites formales en el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Se espera que criadores, vendedores y refugios dispongan de un periodo de adaptación de aproximadamente cuatro años para cumplir con todas las exigencias.

Para los particulares, los plazos serán más amplios: se calcula que los perros tendrán un periodo de adaptación de unos 10 años y los gatos de hasta 15 años.

Desde el punto de vista de la protección animal, la normativa representa un avance significativo. Al exigir microchip y registro obligatorio, la UE busca garantizar la trazabilidad completa de todos los perros y gatos, evitando el comercio clandestino y las prácticas de cría irresponsable. La legislación refuerza la idea de responsabilidad por parte del propietario y la obligación de mantener a la mascota en condiciones adecuadas de bienestar.

La normativa también contempla la educación de los propietarios. Se espera que los Estados miembros promuevan campañas de concienciación sobre la importancia del microchip, el registro y el bienestar animal, sensibilizando a la población sobre la responsabilidad que implica la tenencia de mascotas.

Con la nueva regulación, quienes adquirir un perro o gato deberán acudir a criadores autorizados o a centros de adopción, eliminando la opción de compra en tiendas. Para las protectoras y refugios, la normativa supondrá mayores exigencias administrativas; deberán garantizar que los animales estén correctamente identificados con microchip y registrados antes de entregarlos a sus nuevos propietarios.

En cuanto a los criadores profesionales, deberán cumplir requisitos más estrictos sobre bienestar animal, instalaciones y prácticas reproductivas. Uno de los principales objetivos de la nueva normativa es combatir el comercio ilegal de animales de compañía, un negocio que mueve cientos de millones de euros anuales en el mercado negro. La Comisión Europea calcula que aproximadamente 46.000 perros son trasladados ilegalmente entre países de la UE cada mes.

En conclusión, la normativa europea sobre bienestar y trazabilidad de perros y gatos, que entrará en vigor en 2028, representa un hito histórico para la protección de los animales domésticos.