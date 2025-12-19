Alerta del SEPE por el bono de 200 euros falso que está afectando a miles de españoles

La última estafa llevada a cabo por los ciberdelincuentes tiene como protagonista a la Seguridad Social y un supuesto bono de 200 euros de seis meses que ha sido ofrecido a algunos ciudadanos. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya se ha encargado de desmentir esta ‘oferta’ y poner en aviso sobre los peligros que entrañan este tipo de timos que tienen como objetivo acceder a los datos bancarios de las personas y vaciar sus cuentas en cuestión de minutos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la estafa del bono de 200 euros falso de la Seguridad Social.

Las estafas están a la orden del día y una de las prácticas más habituales llevada a cabo por los hackers malos es el phishing, que el Instituto Nacional de Ciberseguridad describe de la siguiente manera: «Técnica que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima (red social, banco, institución pública, etc.) con el objetivo de robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar el dispositivo».

Así que phishing es todo lo que tiene que ver con los mensajes fraudulentos que recibimos con enlaces maliciosos que son la puerta abierta de los delincuentes a acceder a los datos bancarios de los ciudadanos. La última muestra de esta práctica es un bono de 200 euros que los delincuentes ofrecen haciéndose pasar por la Seguridad Social. Lógicamente, esta ‘oferta’ ya ha sido desmentida por parte del Gobierno.

Así es la estafa del bono de 200 euros

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha alertado sobre esta estafa a VerificaRTVE, canal específico del ente público, que ha asegurado que ha recibido algunas denuncias por parte de la ciudadanía. Desde el Gobierno han asegurado a este medio que «la Seguridad Social no llama para ofrecer ayudas» y, además, piden extremar precauciones a todos los ciudadanos.

Esta estafa consiste en un «cheque-bono de 200 euros por seis meses» que en la pantalla de los dispositivos móviles aparece registrado como «Iss Bono 200 euros Ayuda Social». Durante esta llamada se solicitan los datos de la tarjeta bancaria a la que debe ir a parar el dinero que se ofrece y después se manda un mensaje a la víctima con una clave que piden que no se comparta «con nadie» con el objetivo de confirmar la operación.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad también ha informado a este medio que en las últimas semanas ha recibido «siete consultas sobre posibles suplantaciones de identidad de la Seguridad Social de usuarios anónimos que explican sus casos buscando asesoramiento». El INCIBE también pide a los ciudadanos que hagan caso omiso de este tipo de llamadas y mensajes fraudulentos que tienen como objetivo llegar a la cuenta bancaria de las personas.

Cómo evitar los fraudes

Desde la Seguridad Social también han habilitado un canal específico en su página web para ayudar a los ciudadanos en estos tipos de estafas. «En los últimos tiempos se han dado diversos intentos de fraude de diferentes tipos. Desde cartas físicas que llegan a los buzones en nombre de la Seguridad Social o alguna de sus entidades, hasta SMS o contactos online vía e-mail u otros medios supuestamente enviados oficialmente desde la Seguridad Social», cuentan en sus canales oficiales.

«La Seguridad Social no pide información bancaria ni personal por teléfono, mail o SMS. En el caso en que te falten datos, te pedirá que los aportes por medios oficiales», informan a los ciudadanos a los que informan sobre algunas de las señales para detectar estos fraudes. Las faltas de ortografía, correos electrónicos con mensajes comunes, hacer mención a prestaciones que no existen o la solicitud de datos sensibles son la prueba de la algodón de una estafa de este tipo.

«Nunca compartas información personal. Evita dar datos sensibles como tu número de tarjeta de crédito, de cuenta, tus contraseñas o la información personal a desconocidos», informan desde la Seguridad Social a la vez que dejan claro que: «Si un organismo oficial te pide datos, te solicitará que los comuniques a través de canales oficiales». «No hagas clic en enlaces sospechosos, especialmente si los recibes por e-mail, WhatsApp o SMS. Accede a la información solo a través de las webs oficiales», aconsejan.