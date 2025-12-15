El estafador del ladrillo: intentar comprarle tres fincas a un anciano en Mallorca por sólo 62.000 euros

La Audiencia Provincial de Palma acoge este martes un juicio contra un hombre al que se le acusa de intentar estafar a un anciano de 95 años de edad al que intentó comprarle tres fincas, una ubicada en Palma y dos en Binissalem, por un total de 62.000 euros, un precio muy inferior al mercado.

Los hechos ocurrieron a lo largo del año 2017. El acusado se aprovechó de la buena relación que mantenía con la víctima para tratar de estafarle. El procesado acudió a una notaría con la finalidad de celebrar un contrato de compraventa de hasta tres fincas. Una de las casas era la vivienda habitual del anciano.

Para intentar llevar a cabo el contrato, el acusado se prevalió de un supuesto mandato verbal que la víctima le había otorgado el anciano para realizar el negocio. No obstante, a los notarios les causó extrañeza y le denegaron tajantemente la posibilidad de efectuar la compraventa.

Días después volvió otra vez a la oficina y, a sabiendas de su falsedad, presentó un poder adulterado en el nombre y el DNI de los intervinientes que nada tenía que ver con ellos.

Para tratar de hacer caer a los notarios «en la patraña», subraya el fiscal, el acusado intentó presentar dicho poder notarial en una fotocopia y manifestó que la contraparte se encontraba en la isla de Ibiza, así que lo ratificaría cuando llegara el momento oportuno.

De nuevo, todas sus pretensiones fueron rechazadas y nunca se llegó a formalizar el contrato.

Por todos estos hechos la Fiscalía solicita que el varón sea condenado a una pena de tres años de prisión y al pago de una multa de más de 7.000 euros como supuesto autor de un delito de estafa en grado de tentativa y otro de falsedad en documento público.