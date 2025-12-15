El estafador del ladrillo: intentar comprarle tres fincas a un anciano en Mallorca por sólo 62.000 euros
El acusado se aprovechó de la buena relación que tenía con la víctima, de 95 años, para estafarle
La Audiencia Provincial de Palma acoge este martes un juicio contra un hombre al que se le acusa de intentar estafar a un anciano de 95 años de edad al que intentó comprarle tres fincas, una ubicada en Palma y dos en Binissalem, por un total de 62.000 euros, un precio muy inferior al mercado.
Los hechos ocurrieron a lo largo del año 2017. El acusado se aprovechó de la buena relación que mantenía con la víctima para tratar de estafarle. El procesado acudió a una notaría con la finalidad de celebrar un contrato de compraventa de hasta tres fincas. Una de las casas era la vivienda habitual del anciano.
Para intentar llevar a cabo el contrato, el acusado se prevalió de un supuesto mandato verbal que la víctima le había otorgado el anciano para realizar el negocio. No obstante, a los notarios les causó extrañeza y le denegaron tajantemente la posibilidad de efectuar la compraventa.
Días después volvió otra vez a la oficina y, a sabiendas de su falsedad, presentó un poder adulterado en el nombre y el DNI de los intervinientes que nada tenía que ver con ellos.
Para tratar de hacer caer a los notarios «en la patraña», subraya el fiscal, el acusado intentó presentar dicho poder notarial en una fotocopia y manifestó que la contraparte se encontraba en la isla de Ibiza, así que lo ratificaría cuando llegara el momento oportuno.
De nuevo, todas sus pretensiones fueron rechazadas y nunca se llegó a formalizar el contrato.
Por todos estos hechos la Fiscalía solicita que el varón sea condenado a una pena de tres años de prisión y al pago de una multa de más de 7.000 euros como supuesto autor de un delito de estafa en grado de tentativa y otro de falsedad en documento público.