Una veintena de detenidos en Valencia por estafar 120.000 € a 200 personas con el ‘hijo en apuros’

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las localidades de Torrent y Paterna (Valencia) a un total de 20 personas de diversas nacionalidades y pertenecientes a tres grupos criminales. Las detenciones se han producido por su presunta implicación de todos ellos en una modalidad de estafa denominada del hijo en apuros. La Policía ha cuantificado el perjuicio económico causado con la citada estafa en más de 120.000 euros a un total de más de 200 víctimas en toda España, la inmensa mayoría, madres y padres de esos falsos hijos en apuros. En el vídeo que ilustra esta información se puede ver tanto el mensaje que los estafadores enviaban a las familias de las víctimas para que prestaran ayuda a un hijo en apuros como el registro del domicilio del supuesto cabecilla y su como dos agentes lo acompañan a las dependencias policiales.

Las investigaciones policiales han desembocado en la entrada y registro de un chalet de lujo en la localidad de Paterna, en Valencia, donde residía el supuesto cabecilla, un joven de 25 años, de origen español y sin actividad laboral. Tenía cinco coches en propiedad y otro más alquilado. Y todo ello, a pesar de que carecía de carnet de conducir, según la Policía Nacional. El juez ha decretado su ingreso en prisión.

La vivienda registrada por la Policía tenía, incluso, una habitación del pánico. Para acceder a su interior había que derribar una puerta blindada. Allí, los agentes incautaron una defensa extensible, un puño americano, un hacha y varios cartuchos de munición.

El hijo en apuros es una modalidad de estafa que está causando auténticos quebrantos económicos a las familias en España. En síntesis, los autores contactan con las víctimas, madre o padres, a través de un móvil. Se hacen pasar por los hijos de esas familias. Les engañan diciéndoles que están en apuros y que necesitan que les envíen una determinada cantidad de dinero al teléfono desde que lanzan el mensaje.

En el caso de Torrent y Paterna, los agentes lograron identificar a los titulares de las cuentas bancarias que eran receptoras del dinero enviado por los asustados padres para supuestamente sacar de un apuro a su hijo. Se daba la circunstancia de que la mayoría de esos titulares residían en el municipio valenciano de Torrent: el segundo con mayor población en la provincia de Valencia.

También, fueron identificadas lo que se denominan mulas del dinero. Es decir, personas que reciben en sus cuentas el dinero estafado. Luego, lo retiran y lo entregan a un tercero a cambio de una remuneración. Varios de esos intermediarios han resultado detenidos en el transcurso de la operación policial en Torrent y Paterna.

