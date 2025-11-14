Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones jóvenes de 21 y 28 de edad, ambos de origen marroquí, por una agresión sexual con penetración a una mujer de nacionalidad española. Los hechos se han producido en pleno centro de la localidad de Paterna, en Valencia.

El juez ha decretado el ingreso en prisión de ambos detenidos. Uno de ellos tiene antecedentes y se encuentra en situación irregular en España. Todo ello, según han revelado fuentes policiales. Los hechos que han provocado la detención de ambos hombres se produjeron hace 10 días. En concreto, fue el pasado martes, día 4 del presente mes de noviembre, en torno a las 20:00 horas. Si bien, es ahora cuando se ha conocido en aquellas horas de aquel día.

La víctima, como se ha dicho, es una mujer de nacionalidad española. Estaba sentada en un banco de un parque. Pero, se sintió indispuesta. Se dirigió, entonces, a una casa abandonada y en ruinas para hacer sus necesidades. Los dos hombres aprovecharon la oscuridad de la noche y lo escasamente transitado de la calle para seguirla y entrar también en la casa. Una vez allí, obligaron a la mujer a beber una bebida alcohólica. Uno de ellos, según la Policía, la manoseó y la agarró por la cabeza, mientras el otro la agredía sexualmente, penetrándola. Después, los dos hombres huyeron.

De los hechos, se dio conocimiento a la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional, la UFAM, que se hizo cargo de la investigación del caso para desentrañar la autoría de la agresión sexual con penetración. Los agentes efectuaron una rápida identificación de los sospechosos, que han sido detenidos.

Los arrestados han pasado a disposición judicial. Uno de ellos, como se ha dicho, tiene antecedentes y está en España en situación irregular. Los dos han ingresado en prisión.