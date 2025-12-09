El calendario de la reforma del sistema de pensiones en España avanza, y con la llegada del nuevo año, se materializa un nuevo tramo de ajuste en la edad legal de retiro. A partir del 1 de enero de 2026, la Seguridad Social sube la edad de jubilación a los trabajadores cuya trayectoria laboral sea menos extensa. Debido a ello, estos se verán obligados a retrasar el acceso a su pensión de jubilación ordinaria.

La modificación, enmarcada dentro de la disposición transitoria séptima de la Ley General de la Seguridad Social, establece una diferenciación clara basada en el tiempo cotizado:

Carreras de cotización cortas : aquellos que hayan acumulado menos de 38 años y 3 meses de contribuciones al sistema deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para acceder a la pensión completa. Esto supone un incremento de dos meses respecto al requisito exigido durante 2025 ( 66 años y 8 meses ).

: aquellos que hayan acumulado de contribuciones al sistema deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para acceder a la pensión completa. Esto supone un respecto al requisito exigido durante 2025 ( ). Carreras de cotización largas: los profesionales que sí acrediten 38 años y 3 meses o más de cotización podrán mantener su edad de retiro en los 65 años, sin que les aplique el nuevo retraso.

Este ajuste es parte de un proceso progresivo que se inició en 2013 y que culminará en 2027. A partir de ese año, la edad legal de jubilación se establecerá de forma definitiva en los 67 años para quienes no cumplan con el mínimo de cotizaciones requerido, que en ese momento ascenderá a 38 años y 6 meses.

Impacto en la jubilación anticipada

La subida de la edad ordinaria tiene un efecto directo en las modalidades de retiro anticipado, ya que estas están ligadas al cumplimiento de la edad legal.

Jubilación anticipada voluntaria : se mantiene la posibilidad de acceder hasta dos años antes de la edad ordinaria. En 2026, esto significa que los trabajadores con cotizaciones más modestas podrán solicitarla a partir de los 64 años y 10 meses , mientras que aquellos con carreras más largas podrán hacerlo a los 63 años .

: se mantiene la posibilidad de acceder hasta dos años antes de la edad ordinaria. En 2026, esto significa que los trabajadores con más podrán solicitarla a partir de los , mientras que aquellos con más podrán hacerlo a los . Jubilación anticipada involuntaria (o forzosa): se permite adelantar el retiro hasta cuatro años. Las edades mínimas serán 62 años y 10 meses para quienes no cumplan con la cotización extensa, y 61 años para quienes sí la alcancen.

Otros cambios relevantes en el horizonte

Además de los requisitos de edad, el 2026 trae consigo otras novedades relacionadas con la sostenibilidad y el cálculo de las pensiones. Entre ellas, destaca la entrada en vigor de la opción de un sistema dual para calcular la base reguladora, permitiendo a los nuevos jubilados elegir entre el método tradicional de los últimos 25 años cotizados o el nuevo modelo que considera 29 años, excluyendo los dos peores (un sistema que se aplicará de forma transitoria hasta 2040).

También se incrementa la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pasará a ser del 0,90% (0,75% a cargo de la empresa y 0,15% del trabajador).