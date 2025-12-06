Giro en la paga extra de las pensiones: la fecha exacta en que van a cobrar los jubilados en diciembre

Los más de seis millones de jubilados que hay en España recibirán su pensión de diciembre a finales de este mes. Los bancos, como suele ser habitual, se adelantarán en el pago de la nómina a la Seguridad Social, que suele abonar las cantidades entre los primeros cuatro días del mes siguiente. Así que los jubilados españoles comenzarán a cobrar su pensión a partir del próximo 23 de diciembre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la fecha en la que los bancos pagarán las pensiones.

Después de recibir la pensión de noviembre con la paga extra de Navidad, en los próximos días los 9,4 millones de pensionistas que hay en España recibirán el pago de la pensión correspondiente al mes de diciembre. La Tesorería General de la Seguridad Social también se prepara para otro gran desembolso después de haber gastado nada más y nada menos que 25.565 millones de euros en el mes de noviembre. Este gasto, que supuso un récord histórico desde que hay registro, incluyó 12.624,2 millones de euros por la paga extra de Navidad.

En total, la Seguridad Social destinó a las pensiones contributivas 12.941 millones de euros, de los que 9.467,1 millones de euros fueron a parar a 6,6 millones de personas que en noviembre tuvieron acceso a una pensión contributiva de jubilación. Los jubilados españoles volverán a recibir a partir de este 23 de diciembre la última nómina antes de que a partir del próximo mes de enero se añada una subida del 2,7%, confirmada ya por el Gobierno.

¿Cuándo suben las pensiones?

Las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social suben en 2026 y lo harán un 2,7%. El Gobierno confirmó este incremento después de conocerse el dato adelantado de la inflación de noviembre, el último necesario para calcular la media del IPC anual, que rige la subida de las pensiones conforme ordena la Ley 21/2021. De esta manera, el próximo 12 de diciembre se hará oficial el dato de la inflación y acto seguido se aprobará en el Consejo de Ministros.

La subida del 2,7% para las pensiones contributivas entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero, por lo que la primera vez que los jubilados cobren la nueva pensión con la subida será en la nómina del mes de enero que la Tesorería General de la Seguridad Social ingresará dentro de los cuatro primeros días de febrero. Los bancos adelantarán el pago a los últimos días de enero, por lo que esta será la primera vez en la que los 9,4 millones de pensionistas cobren su nómina con este incremento del 2,7%.

¿Cuándo cobran los jubilados en diciembre?

Así que los jubilados españoles cobrarán la próxima nómina del mes de diciembre con las cantidades correspondientes a 2025. Los bancos, como suele ser habitual, se adelantarán a la Tesorería General de la Seguridad Social y pagarán las pensiones a sus clientes en la última semana del mes, antes de los días más importantes de esta Navidad 2025.

Bankinter y Unicaja serán los primeros bancos en pagar las pensiones de diciembre el miércoles 23. El jueves 24, día de Nochebuena, será el turno de CaixaBank, Banco Santander, Banco Sabadell, Ibercaja y Laboral Kutxa. A partir del día 25 cobrarán los jubilados de BBVA e ING la nómina del mes de diciembre.

Estas son las fechas en que pagan los bancos a los jubilados la pensión correspondiente al mes de diciembre: