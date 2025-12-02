Giro oficial en el IMV en España: la Seguridad Social lo confirma y no hay marcha atrás

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció hace unos días un cambio importante en lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital. Desde ya mismo, las personas que agoten el subsidio por desempleo y sigan sin empleo podrán acceder al IMV de forma automática a través de un nuevo canal habilitado por el Gobierno. Todo ello siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta novedad con el IMV.

El Ingreso Mínimo Vital llegó a la vida de los españoles con algo de polémica durante la pandemia y en estos últimos años se ha consolidado esta ayuda que está destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas en situación de vulnerabilidad económica. Según informaron hace unas semanas desde la Seguridad Social, el pasado mes de octubre el IMV llegó a 648.469 hogares en los que viven 1.968.152 personas. En el último mes se activaron 124.803 prestaciones más que el año anterior.

Con la última subida del IMV aprobada en 2025, la cuantía media ha quedado en 473,41 euros al mes por hogar y la nómina total de esta ayuda ha ascendido a 511,2 millones de euros. Uno de los grandes objetivos del Ingreso Mínimo Vital es alejar a los menores de la situación de pobreza y, por ello, en el 68,4% de las unidades de convivencia receptoras de esta prestación en octubre viven menores (443.295). Actualmente, el 40,1% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 968.881 niños, niñas y adolescentes protegidos por esta prestación.

Como han informado desde el Gobierno, el IMV supone una ayuda de 115 euros al mes en hogares con niños de 0 a 3 años, de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. La cuantía media por menor es de 68,5 euros por cada menor y de 127,3 euros por hogar con menores.

El cambio con IMV en España

Dada la importancia del IMV en España, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado recientemente un cambio para beneficiar a los perceptores de un subsidio de desempleo y que siguen en paro después de agotar el derecho a esta prestación. A partir de ahora, podrán acceder de forma automática al IMV siempre y cuando cumplan con los requisitos.

El pasado 22 de noviembre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció que «ya está operativa la pasarela que permite agilizar la transición del subsidio por desempleo al Ingreso Mínimo Vital». «Los perceptores del subsidio por desempleo que agoten esta prestación sin haber logrado un empleo podrán, desde hoy, pasar a percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), gracias al nuevo procedimiento que regula esta transición, simplifica los trámites y elimina cargas administrativas», informa la publicación realizada, en la que también deja claro que «los beneficiarios ya no tendrán que solicitar el IMV ni aportar documentación alguna».

«Con la puesta en marcha de esta pasarela, eliminamos barreras administrativas y facilitamos que los ciudadanos en situación de vulnerabilidad reciban la ayuda que necesitan de forma automática, sin trámites engorrosos ni demoras innecesarias», dijo Elma Saiz, ministra de la Seguridad Social, que también informó sobre cómo funcionará este proceso al que se podrán acoger los desempleados españoles.

En primer lugar, el SEPE informará a la persona beneficiaria la posibilidad de remitir sus datos durante los tres meses previos al agotamiento del subsidio de desempleo. Después, la persona en cuestión tendrá que otorgar el consentimiento y firmar una declaración responsable para que se puedan remitir estos datos de forma automática. Tras ello, en un plazo de diez días el INSS procederá a realizar la solicitud.

«En caso de reconocimiento, la fecha del hecho causante será la fecha del agotamiento del subsidio, y los efectos económicos se producirán el primer día del mes siguiente al del agotamiento del subsidio para enlazar una ayuda con otra», informa la Seguridad Social sobre un trámite que se realizará de forma automática: una vez finalice el derecho al subsidio, se iniciará el pago del IMV.