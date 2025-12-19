La SEPI forzó a Fomento a implicarse en el rescate de Plus Ultra para no asumir la responsabilidad completa

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) exigió al Ministerio de Fomento que avalara rescates como el de Plus Ultra para «esquivar responsabilidades». El Gobierno de Pedro Sánchez rescató a la aerolínea con 53 millones de euros en marzo de 2021.

La SEPI, que dirigió el imputado Vicente Fernández Guerrero, se encargó durante años de rescatar aerolíneas tratando que Transportes previamente diera la viabilidad a la operación. Se concedieron préstamos a compañías como Plus Ultra, Air Europa, Volotea o Air Nostrum, especialmente en la época de coronavirus en la que el tránsito aéreo cayó bajo mínimos.

Fuentes consultadas aseguran que la SEPI intentaba involucrar a Transportes en las decisiones del rescate para no asumir la responsabilidad completa de la operación que, por ejemplo en el caso de Plus Ultra, ha acabado siendo investigada en los tribunales.

Las mencionadas voces explican que llamaban los abogados del Estado de la SEPI a altos cargos de Transportes para consultar si una aerolínea era estratégica o no, algo que no era competencia de los funcionarios ministeriales.

«La SEPI lo que hace es meter a todo el mundo con tal de no firmar ellos nada», explican de forma tajante fuentes solventes consultadas por OKDIARIO.

Inconvenientes del rescate a Plus Ultra

Fuentes que formaron parte del Ministerio de Fomento cuando se produjo el rescate de Plus Ultra explican que se debatió mucho a nivel interno si se debía o no ayudar económicamente a la aerolínea vinculada al régimen chavista.

El primer problema que planteaba la empresa es que el accionariado no era español, por lo que no se entendía por qué el Estado tenía que rescatarla. El segundo inconveniente era que sólo tenía un avión, lo que cuestionaba su carácter estratégico. Y por último, las fuentes consultadas aseguran que, en el momento del rescate, ni siquiera estaban operando el avión.

Pese a todo ello, la SEPI autorizó el rescate que fue acordado en el Consejo de Ministros. El entonces ministro José Luis Ábalos afeó en esta reunión que no había sido informado en la totalidad de la operación de ayuda a Plus Ultra.

La SEPI y los cargos

La SEPI no sólo quiso que Transportes se involucrara en el rescate de Plus Ultra, también consultó sobre la fusión de Iberia con Air Europa, la última aerolínea española en activo.

La actual presidenta María Belén Gualda González llamó al ministerio interesándose por altos cargos de Air Europa en el momento de su fusión con Iberia que habían perdido el trabajo.

El interés por la colocación de altos cargos fue reportado a Moncloa, pero no se tomaron medidas. Gualda continúa en su puesto con un salario de 237.986 euros anuales. Se trata de uno de los sueldos mejor pagados de la Administración.

Zapatero en Transportes

El que fuera presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero también se interesó por el rescate de Plus Ultra. Fuentes consultadas aseguran que las presiones fueron canalizadas a través de Pedro Saura, que era entonces secretario de estado de Transportes. Saura era el número 2 de Ábalos hasta su cese como ministro en julio de 2021 y cuatro meses después de rescatar a Plus Ultra.

Zapatero, pese a ya no formar parte del Ejecutivo, acudió al Ministerio de Transportes. Se vio con José Luis Ábalos y también saludó en su despacho a su sucesora Raquel Sánchez.

Durante un tiempo y al inicio de su presidencia, Zapatero no tenía una buena relación con Sánchez pero, a partir de 2021, comenzó a acercarse a sus ministros hasta rehabilitar por completo la relación.

Fuentes consultadas aseguran que ahora es el presidente en la sombra y mantiene el contacto con Pedro Sánchez. El núcleo duro del PSOE también le mitifica como uno de los activos más importante de la historia del partido.

Zapatero también se dedica al mundo del lobby privado y mantiene contactos de alto nivel con autoridades internacionales. Las relaciones con EEUU se le resienten, pero tiene excelentes relaciones en China e Hispanoamérica, especialmente en Venezuela y Colombia.