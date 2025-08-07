Ceuta aligera el CETI enviando a 40 inmigrantes a la península mientras llegan otros 32 más a nado

Tercera jornada de intensa presión migratoria en la frontera de Ceuta. Tras las sucesivas avalanchas del martes y el miércoles, en las últimas horas han llegado 14 menores y nueve adultos, todos ellos varones de Marruecos y Argelia, según trasladan a OKDIARIO Andalucía fuentes policiales. Esta pasada noche otros nueve inmigrantes, entre ellos un menor de edad, alcanzaron suelo español a través del espigón fronterizo del Tarajal, según las mismas fuentes. En total, 15 menores y 17 adultos en las últimas 24 horas.

Para aliviar la capacidad del sobresaturado CETI un grupo de 40 residentes, todos varones, han partido este jueves rumbo a la península para ser reubicados en otras instalaciones de acogida de inmigrantes ilegales. Procedentes en su mayoría de Argelia, Sudán y Guinea y han tomado el ferri de las 10:30 horas con destino a Algeciras (Cádiz), según ha apuntado a Europa Press la Delegación del Gobierno en Ceuta, que no ha informado de dónde serán reubicados.

Está previsto que este viernes se produzca la partida de otros 17 inmigrantes hacia la península. Según fuentes próximas al CETI, en ninguno de los dos grupos se encuentra Allhasane D., el guineano que intentó abusar sexualmente de una enfermera el pasado 27 de julio, 10 días después de ingresar en el CETI. Mientras se tramita su traslado a la península, el agresor se encuentra hospedado en un hostal, según señalan a este periódico fuentes conocedoras.

La enfermera denunció que el director del centro, Jesús Bautista Fernández, no activó los protocolos de protección que marca la normativa e intentó convencerla de que no presentara denuncia. El sindicato SATSE le acusa de «proteger» al agresor y «minimizar» lo ocurrido. La Secretaría de Estado de Migraciones está investigando si actuó de forma indebida, pero en el CETI ya dan por hecho su despido, que se formalizará cuando el Gobierno encuentre un sustituto.

Pese a tener una capacidad operativa máxima de 512 plazas, el CETI, totalmente desbordado, contaba la noche del miércoles con 805 residentes. En la primera quincena de julio llegaron a Ceuta un total de 113 inmigrantes ilegales, según datos del Ministerio del Interior, y el pasado 26 de julio, aprovechando el temporal, otros 54 menores marroquíes accedieron a Ceuta por las zonas del Tarajal y Benzú.

Durante la jornada del martes al menos 50 inmigrantes se lanzaron al agua desde las costas de Castillejos tratando de llegar a nado a la ciudad autónoma. A lo largo del miércoles hicieron lo propio entre 50 y 100 personas, aunque Marruecos, esta vez sí, frenó los intentos.

Durante la madrugada de este jueves, de nuevo decenas de personas se han arrojado al mar ayudados por neumáticos en las inmediaciones de Castillejos. La Guardia Civil y la Marina marroquí han abortado gran parte de estas tentativas de entrada, pero al menos 32 personas han logrado acceder a nado. El Gobierno de Ceuta tiene censados ya a más de 450 menores, lo que supone una sobreocupación del 414%, según Efe.

Entre el 1 de enero y el 31 de julio, 1.455 inmigrantes entraron ilegalmente a la ciudad autónoma, según los últimos datos del Ministerio del Interior. No todos lo logran. En lo que va de año al menos 16 personas han muerto intentando cruzar el Tarajal a nado. Pero no es la única vía: tras finalizar las fiestas patronales de Ceuta, la Guardia Civil interceptó este miércoles en el puerto de la ciudad a un menor marroquí de 16 años escondido en un camión que transportaba una atracción de feria y que iba a embarcar en un ferri con destino a Algeciras.