«Alta presión» en la frontera de Ceuta: Marruecos frena una nueva avalancha ilegal de inmigrantes a nado

Jornada de «alta presión» migratoria en la frontera marítima de Ceuta. Marruecos ha neutralizado durante las últimas horas la entrada ilegal de entre 50 y 100 inmigrantes. Ninguno de ellos ha alcanzado suelo español, según han precisado fuentes de la Guardia Civil a OKDIARIO Andalucía. Se trata del segundo intento consecutivo, después de que el martes al menos 50 inmigrantes se lanzaran al agua desde las costas de Castillejos tratando de llegar a Ceuta a nado.

Y es que, como cada verano, los intentos masivos de entrada se suceden semana tras semana. El pasado 26 de julio, 54 menores marroquíes accedieron a Ceuta a nado por las zonas del Tarajal y Benzú aprovechando el temporal que azotó la costa y tensando aún más la capacidad de acogida de la ciudad autónoma. En la primera quincena de julio llegaron un total de 113 inmigrantes, según datos del Ministerio del Interior.

En esta ocasión, los intentos a nado se han ido produciendo desde la tarde del martes y se han prolongado durante la madrugada del miércoles, según las citadas fuentes, que no se aventuran a fijar una cifra porque «quien ha actuado ha sido Marruecos» y no se reportan datos de lo que el país vecino hace «en su zona de actuación». No obstante, las tentativas han sido «numerosas» y el número de inmigrantes que se ha echado al mar este martes ha sido «elevado».

Pese a que Marruecos abre y cierra el grifo de la inmigración ilegal a conveniencia, desde la avalancha del 26 de julio las autoridades alauitas han incrementado significativamente su presencia en los alrededores del espigón fronterizo del Tarajal, con un mayor despliegue de efectivos marítimos en aguas marroquíes. Fuentes de la Guardia Civil agradecen esta colaboración: «Si Marruecos actúa la presión será menor, así que mejor para nosotros».

En lo que va de año 16 personas han muerto intentando llegar a Ceuta por vía marítima. El último cuerpo sin vida fue hallado el pasado 17 de julio, en la zona del Sarchal, a unos 50 metros de la playa. El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil recuperó el cadáver de un varón de origen magrebí que llevaba un traje de neopreno.

Entre el 1 de enero y el 31 de julio, 1.452 inmigrantes han entrado ilegalmente a Ceuta por vía terrestre, lo que supone un incremento del 7,2% respecto al mismo periodo de 2024 (1.354 entradas), según los últimos datos del Ministerio del Interior. Las entradas por vía marítima han sido sólo tres (frente a las 13 del año previo), aunque cabe matizar que en este cómputo sólo se incluyen las llegadas en patera y no los cruces a nado por el espigón, que, aunque sean a nado, Interior las contabiliza como entradas terrestres.