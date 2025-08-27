Los veleros volverán a navegar la ruta de la conquista de Mallorca

La XXXIX Regata Rei en Jaume, una competición que llega a su trigésima novena edición y que se celebrará entre el 10 y el 12 de septiembre, volverá a unir las localidades de Salou y Santa Ponça recreando el itinerario que, en 1229, condujo a Jaime I hasta la isla de Pantaleu primero para alcanzar después la costa mallorquina e iniciar la conquista de Mallorca.

La presentación de la regata se ha celebrado en el Ayuntamiento de Calviá, presidida por el alcalde Juan Antonio Amengual; el regidor de Economía, Contratación y Deportes del Ajuntament de Calvià, Javier Tascón; el presidente y del Club Náutico de Santa Ponça, Luis Nigorra; el gerente del Club Náutico de Santa Ponça, Javier Arrizabalaga; el director de la Regata Rei en Jaume, Manuel Nadal de Uhler; el director comercial de Port Adriano, Nani Mas y el director de Enregata, Andrés Oliva.

La cita náutica organizada desde 1986 por el Club Náutico Santa Ponça, el Club Náutico de Salou, y que cuenta con la colaboración de Port Adriano, Port Tarraco, el Club Nàutic de Cambrils y los ayuntamientos de Calvià y Salou, combina la historia y la tradición en una de las pocas competiciones de navegación de altura que se mantienen en el calendario nacional.

El alcalde Calvià, Juan Antonio Amengual, ha remarcado que la presente edición va a ser muy especial para él porque “voy a tener la oportunidad de participar a bordo de un velero y volver hacer la ruta que hizo el Rei en Jaume con la que rememoramos la conquista de Mallorca”.

Manuel Nadal de Uhler ha explicado que la flota estará integrada por barcos con certificado de medición ORC, Clásicos, A2 y Solitarios. Las clasificaciones se establecerán por clases y grupos, y también podrá hacerse un ranking por clubes representados por equipos integrados por un barco de menos de 50 pies y otro de más de 50. «La previsión de participación es de entre 15 y 18 barcos de crucero, preparados para una regata de altura de unas 110 millas que tendrá la salida en Salou y la llegada en el freu de Dragonera», ha apuntado el director de la competición.

Además de premiar a los mejores de las categorías de crucero, la Regata Rei en Jaume entregará un galardón especial para aquella embarcación que consiga batir el récord de la travesía, una marca que ostenta la embarcación Peregrin, armada y patroneada por Gloria Fluxá, con un tiempo de 13 horas y 48 minutos.

Luis Nigorra ha dado las gracias al Club Náutico de Salou, a los patrocinadores, a los colaboradores y «especialmente al Ayuntamiento de Calvià porque, sin su apoyo, sería muy difícil organizar la competición y es una parte importante de las fiestas del Rei en Jaume de Calviá. Queremos mantener la regata viva, una de las pruebas de altura más antiguas del Mediterráneo, porque dentro de cuatro años se cumplirá el 800 aniversario de la conquista de Mallorca».

En la pasada edición, los ganadores fueron el Modul, patroneado por Félix Comas, que logró imponerse en tiempo real y compensado con una marca de 19 horas y 9 minutos; el Esther, en la clase Solitarios; el Diabolic, que se impuso en ORC A2; y el Falutx, que se alzó con el primer puesto en la clase Promoción.

El director de Enregata, Andrés Oliva, ha destacado que la prueba forma parte del Circuito de Regatas Ausmar, que «une competiciones de Valencia, Cataluña y Baleares para premiar a los regatistas con más regularidad y que está compuesto por cinco regatas: La Ruta de la Sal, la Ruta de la Tramuntana, la Bahía de Pollença, la Rei en Jaume -que será la cuarta prueba- y la Golden Cup de Badalona, que pondrá fin al circuito».

El programa deportivo de la XXXIX Regata Rei en Jaume arrancará el miércoles, 10 de septiembre, con la reunión de patrones y la cena de bienvenida a los participantes en el CN de Salou. El jueves, 11 de septiembre, los barcos participantes se concentrarán en la bahía de la localidad catalana, desde donde está prevista la salida y la ceremonia de entrega de trofeos tendrá lugar el viernes 12 de septiembre en Port Adriano.