‘OT 2025’: expulsado, nominados y favorito de la Gala 8 de ayer, lunes 10 de noviembre

OT 2025, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola gala presentada por Chenoa en Prime Video. Después del adiós a Laura Muñoz, el pasado lunes 10 de noviembre pudimos disfrutar de la Gala 8 de OT 2025, en la que Cristina y María Cruz se jugaban su continuidad en el concurso. De esta forma, esta nueva entrega comenzó con la canción grupal, en la que los concursantes interpretaron Que nada nos pare, de Elyella y La La Love You. A continuación, llegó el turno de las nominadas de la semana. Las dos tenían que defender sus propuestas para mantener su plaza en la Academia más famosa de la televisión.

Cristina brilló con luz propia con Garganta con Arena de Cacho Castaña, mientras que María Cruz se la jugó con Envidia de Nathy Peluso. Después de que la presentadora de OT 2025 abriese el voto extra de la Gala 8, presentó la siguiente actuación de la noche, que era la de Tinho y Olivia con Cheek to cheek de Lady Gaga y Tony Bennett. El siguiente en subirse al escenario fue Crespo, que sorprendió con su versión de Me has invitado a bailar, uno de los temas más exitosos de la trayectoria de Dani Fernández. Poco después, llegó la actuación de Téyou que, durante toda la semana, trabajó una canción mítica de Peter Frampton como es I love your way. Uno de los grandes retos de la semana fue el de Guille Toledano, que tenía que interpretar Como Camarón de Estopa. ¡Logró que el público disfrutase mucho de su actuación!

Algo similar ocurrió con Claudia Arenas, con su versión de Kiss Me de Sixpence None The Richer. Los encargados de cerrar las actuaciones fueron Guillo Rist y Lucía Casani, que interpretaron Sexo en la playa de Alizzz y Amaia Romero. Mientras el jurado se retiró del plató para deliberar, la audiencia pudo disfrutar del regreso de Violeta Hódar al escenario de Operación Triunfo. ¡Fue verdaderamente mágico!

¿Quién fue el concursante expulsado de la Gala 8 de ‘OT 2025’?

En un momento dado de la noche, Chenoa se situó en el escenario del programa junto a las nominadas. Sin querer alargar la agonía, la presentadora de OT 2025 desveló que los espectadores, con un 84% de los votos, decidieron que Cristina mantuviese su plaza en la Academia. Por lo tanto, María Cruz se vio obligada a poner punto y final a su paso por Operación Triunfo.

¿Quién fue el favorito y quiénes son los nominados de la semana?

Después de la despedida de María Cruz, Miriam Rodríguez apareció para hacer su cometido en cada gala, que es la de dar a conocer el nombre del favorito de la Gala 8. Por lo tanto, comunicó que los concursantes más votados fueron Olivia, Claudia Arenas y Guillo Rist, pero la que más puntuación obtuvo fue Olivia.

Tan solo unos segundos más tarde, Abraham Mateo, Leire Martínez, Cris Regatero y Guille Milkyway valoraron a los concursantes de OT 2025. Así pues, confirmaron que Guille Toledano, Lucía Casani, Guillo Rist y Téyou eran los propuestos para abandonar la Academia. Los profesores optaron por dar una oportunidad a Guillo Rist, mientras que los compañeros salvaron a Téyou. Por lo tanto, se confirmó que los nominados de la Gala 8 de OT 2025 son Guille Toledano y Lucía Casani. ¿Quién de los dos se marchará el próximo lunes?