No es ningún secreto que OT 2025, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola gala presentada por Chenoa en Prime Video. Tras el adiós a Max, el pasado lunes 3 de noviembre, la conocida plataforma de streaming emitió en directo la Gala 7 de OT 2025, en la que Olivia y Laura Muñoz se jugaban su continuidad en la Academia más famosa de la televisión. Así pues, esta nueva entrega comenzó con la canción grupal, que esta semana era Qué bonito es querer, de Manuel Carrasco. Acto seguido, llegó el turno de las nominadas, que tenían que defender las canciones que ellas mismas habían escogido. Olivia optó por Superestrella de Aitana, mientras que Laura Muñoz prefirió interpretar Greatest love of all, de Whitney Houston.

Después de que Chenoa abriese el voto extra de la Gala 7, presentó la siguiente actuación de la noche, que era End of the World de Miley Cyrus, interpretado por Claudia Arenas y Cristina. El siguiente en subirse al escenario de OT 2025 fue Tinho, con una de las canciones míticas de David Bowie, como es Let’s Dance. El siguiente dúo fue el de Guille Toledano y Lucía Casani, que emocionaron con su versión de Siempre es de noche, de Alejandro Sanz. Una de las grandes actuaciones de esta Gala 7 fue, sin duda, la de Guillo Rist, que derrochó talento y energía en su versión de Catarata, de Bajocero. ¡Estuvo a la altura de lo que se esperaba de él! Después, llegó el turno de Crespo y Téyou con Don’t look back in anger de Oasis, mientras que María Cruz fue la encargada de cerrar la gala con La Reina de Lola Índigo.

¿Quién fue el concursante expulsado de la Gala 7 de ‘OT 2025’?

Como suele ser habitual en cierto momento de la gala, Chenoa se situó en el escenario de OT 2025 junto a las dos nominadas. Sin querer alargar la agonía, la presentadora de esta edición dio a conocer el veredicto de los seguidores del programa. Por lo tanto, con un 67% de los votos, Olivia mantenía su plaza en la Academia más famosa de la televisión. Así pues, Laura Muñoz puso punto y final a su etapa en el concurso.

¿Quién fue el favorito y quiénes son los nominados de esta semana?

Tras decir adiós a Laura, Míriam Rodríguez se encargó de dar a conocer el nombre del favorito. Así pues, anunció que los más votados fueron Guillo Rist, Cristina y Claudia Arenas. Poco después, tras confirmar que el más votado había obtenido un 49% de los votos, dio a conocer que la favorita de la semana era nada más y nada menos que Claudia Arenas.

Unos segundos después, Abraham Mateo, Cris Regatero, Guille Milkyway y Leire Martínez valoraron al resto de concursantes de OT 2025. Fue entonces cuando supimos que habían propuesto a Guille Toledano, María Cruz, Cristina y Tinho para abandonar la Academia. Los profesores optaron por salvar a Guille Toledano, mientras que, respecto a los compañeros, hubo un empate entre Tinho y María Cruz.

Claudia Arenas había votado a Cristina, pero, como favorita, tenía la obligación de desempatar entre los dos compañeros más votados. Tras el mal rato que pasó en directo, ya que no sentía que fuese justo que ella tuviese un papel tan decisivo, otorgó su voto a Tinho. Por lo tanto, se confirmó que las nominadas de la Gala 7 de OT 2025 son María Cruz y Cristina. ¡Entre ellas está la próxima expulsada!