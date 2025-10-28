‘OT 2025’: quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 27 de octubre, y nominados

El pasado lunes 27 de octubre, los espectadores de Prime Video tuvieron la oportunidad de disfrutar de la Gala 6 de OT 2025 presentada por Chenoa. De esta manera, tras el adiós a Judit hace una semana, los más fieles seguidores del formato iban a conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición. Como suele ser habitual, la noche comenzó con la canción grupal que, en esta ocasión, era Make Your Own Kind Of Music de Paloma Faith. Acto seguido, los dos nominados se subieron al escenario para interpretar sus propuestas y, de esta forma, tratar de convencer a los espectadores para que les diesen su apoyo con ese voto extra. En este caso, Max interpretó You will be found de Ben Platt, mientras que Lucía Casani apostó por Tu falta de querer de Mon Laferte. A continuación, el resto de participantes de OT 2025 llevaron a cabo sus respectivas actuaciones.

El primero en pisar el escenario del programa fue Crespo, que tenía un gran reto por delante como era interpretar Can’t hold us de Macklemore y Ryan Lewis. ¡Logró superarlo con creces! Algo similar ocurrió con el primer dúo de la noche, que fue el formado por Guille Toledano y Claudia Arenas, que interpretaron Dos Gardenias de Isolina Carrillo, con Manu Guix al piano. Las siguientes en actuar fueron Laura Muñoz y María Cruz, con su versión de Diamonds de Rihanna. La siguiente actuación de la noche fue la protagonizada por Guillo Rist y Olivia, con uno de los grandes éxitos de La La Love You como es el caso de El principio de algo. El último dúo de la noche fue el de Tinho y Téyou con Agua de Jarabe de Palo. La Gala 6 se cerró con la actuación de Cristina, con una gran versión de Je me casse de Destiny.

¿Quién fue el concursante expulsado de la Gala 6 de ‘OT 2025’?

Chenoa se situó en el escenario de programa junto a Max y Lucía Casani. Como suele ser habitual en este momento de la gala, la artista no quiso alargar la agonía y anunció el veredicto de los espectadores. Así pues, desveló que, con un 69,5% de los votos, Lucía Casani mantenía su plaza en la Academia más famosa de la televisión. Por lo tanto, Max puso punto y final a su etapa en el concurso.

¿Quién fue el favorito y quiénes son los nominados de la semana?

Tras la despedida de Max, Miriam Rodríguez apareció en el plató para dar a conocer el nombre del favorito. Fue entonces cuando desveló que los más votados de la semana eran Guillo Rist, Olivia y Tinho. Finalmente, el que más apoyo tuvo por parte de la audiencia con un 26,6% fue el concursante gallego. A tan solo unas horas de que llegase su cumpleaños, ¡se hizo con este privilegio!

Tan solo unos segundos después, Abraham Mateo, Cris Regatero, Guille Milkyway y Leire Martínez fueron valorando, uno a uno, al resto de concursantes de OT 2025. Fue entonces cuando supimos que habían propuesto a Laura Muñoz, María Cruz, Guillo Rist y Olivia para abandonar la Academia.

Los profesores optaron por salvar a Guillo Rist, mientras que los compañeros hicieron lo propio con María Cruz. Por lo tanto, se confirmó que las nominadas de la Gala 6 de OT 2025 son Laura Muñoz y Olivia. Así pues, durante toda esta semana, las dos van a tener que trabajar en un tema que ellas mismas elijan para tratar de convencer a los espectadores de su permanencia en el concurso.