‘OT 2025’: quién fue el concursante expulsado ayer 20 de octubre y nominados

El pasado lunes 20 de octubre, los suscriptores de la plataforma Prime Video pudieron disfrutar de la Gala 5 de OT 2025 presentada por Chenoa. Tras el adiós de Carlos la semana pasada, era el momento de conocer el nombre del cuarto expulsado de la edición. Así pues, como suele ser habitual, la noche comenzó con la canción grupal. En esta ocasión, fue Mi nombre de Leire Martínez junto a ella sobre el escenario. Fue una actuación verdaderamente especial y, cuanto menos, histórica. Acto seguido, las nominadas tuvieron que defender sus propuestas para tratar de convencer a los espectadores para que les diesen su voto. Lucía Casani decidió interpretar Creo en mí de Natalia Jiménez, mientras que Judit apostó por Ciudad de papel de Malú. A continuación, tras activar el voto extra en la aplicación de OT 2025, el resto de concursantes llevaron a cabo sus respectivas actuaciones.

El primer dúo de la noche fue el formado por Guillo Rist y Tinho, que nos regalaron la mejor actuación de la Gala 5 de esta edición con I wanna be your slave de la banda italiana Måneskin. ¡Pusieron al jurado en pie! Los siguientes en subirse al escenario fueron Claudia Arenas y Crespo, que tenían como reto interpretar Nada valgo sin tu amor, uno de los grandes éxitos del artista colombiano Juanes. La siguiente actuación de la noche fue la de Olivia y María Cruz, con yes, and? de Ariana Grande, mientras que Max y Guille Toledano defendieron ese mítico I Was Born To Love You de Freddie Mercury. Después, llegó el turno de Laura Muñoz y Cristina con La mala costumbre de Pastora Soler, mientras que la última actuación de la Gala 5 de OT 2025 fue la de Téyou con Papaoutai de Stromae. ¡Todos hicieron un trabajo verdaderamente excepcional!

¿Quién fue la concursante expulsada de la Gala 5 de ‘OT 2025’?

Como suele ser habitual, Chenoa se situó en el escenario junto a Lucía Casani y Judit. La artista se negó en rotundo a alargar esta situación, por lo que no tardó en dar a conocer el veredicto de los seguidores del programa. Así pues, desveló que, con un 50,3% de los votos, Lucía Casani mantenía su plaza en la Academia más famosa de la televisión, mientras que Judit tenía que poner punto y final a este sueño hecho realidad.

¿Quién fue el favorito y quiénes son los nominados de la semana?

Tras decir adiós a la expulsada, Miriam Rodríguez apareció para hacer realidad su cometido en cada gala, que no es otro que dar a conocer el favorito de la semana. De esta forma, la gallega desveló que los concursantes más votados de la semana han sido Crespo, Guillo Rist y Olivia. Finalmente, fue el de Lucena el que consiguió llevarse el gato al agua y ser el primero en cruzar la pasarela.

Unos minutos más tarde, Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero fueron valorando a todos y cada uno de los concursantes de OT 2025. Así pues, propusieron para nominación a Lucía Casani, Cristina, Claudia Arenas y Max. Los profesores decidieron salvar a la sevillana, mientras que los compañeros apostaron por Claudia Arenas.

Por lo tanto, se confirmó que los nominados de la Gala 5 de esta edición de Operación Triunfo son Lucía Casani y Max. Los dos tendrán que poner toda la carne en el asador para tratar de convencer a los espectadores de su permanencia en el concurso. Ambos han pasado por esta situación, por lo que estamos seguros de que volverán a aprovechar esta situación para mostrar su mejor versión.