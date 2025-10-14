‘OT 2025’: quién fue el concursante expulsado ayer 13 de octubre y nominados

El pasado lunes 13 de octubre, los suscriptores de Prime Video pudieron disfrutar de la esperada Gala 4 de OT 2025 presentada por Chenoa. Entre otras tantas cuestiones, íbamos a conocer el nombre del tercer expulsado tras el adiós de Salma de Diego hace tan solo una semana. Como suele ser habitual, la noche comenzó con la canción grupal, que en este caso fue Sin miedo, de Rosana. Acto seguido, los expulsados tuvieron que subirse al escenario de OT 2025 para defender sus propuestas y, de esta forma, intentar convencer a los espectadores para que les brindasen su voto para permanecer en la Academia más famosa de la televisión. En este caso, Laura Muñoz se decantó por I Surrender de Céline Dion, mientras que Carlos interpretó Que te quería de La Quinta Estación. A continuación, el resto de concursantes de OT 2025 llevaron a cabo sus respectivas actuaciones.

El primer dúo de la noche fue el formado por Claudia Arenas y Téyou, que interpretaron Kiss me more de Doja Cat y SZA, seguido de Crespo y Olivia que llenaron de magia el escenario de OT 2025 con Akureyri de Aitana y Sebastián Yatra. La siguiente actuación de esta Gala 4 fue la de Cristina y Max con Does your mother know de ABBA, mientras que Lucía Casani y María Cruz nos sorprendieron con su versión de Vete de Los Amaya. Con posterioridad, Judit y Tinho se subieron al escenario para interpretar una de las colaboraciones más impresionantes de los últimos años: Die with a Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars. La gran actuación de la noche fue, precisamente, la última: Guille Toledano y Guillo Rist no dejaron indiferente a nadie con NuevaYol de Bad Bunny. La guinda del pastel la pusieron Dani Fernández y Valeria Castro, que actuaron como invitados en esta Gala 4.

¿Quién fue el concursante expulsado de la Gala 4 de ‘OT 2025’?

Chenoa se situó en el escenario junto a Laura Muñoz y Carlos. Como suele ser habitual, la mallorquina no quiso alargar esta situación, por lo que se animó a dar a conocer el veredicto de los espectadores. Fue entonces cuando dio a conocer que, con un 59,3% de los votos, Laura Muñoz mantenía su plaza en la Academia más famosa de la televisión.

¿Quién fue el favorito y quiénes son los nominados de la semana?

Tras la despedida de Carlos, Míriam Rodríguez apareció en el plató de OT 2025 para dar a conocer el nombre del favorito. Antes, hizo saber que los concursantes más votados fueron Téyou, Crespo y Olivia. Finalmente, la que obtuvo más apoyo por parte de los seguidores del programa fue Téyou y, por tanto, cruzó la pasarela de forma directa.

Segundos después, Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero fueron valorando, uno a uno, al resto de concursantes de esta edición de Operación Triunfo. Fue entonces cuando propusieron a Crespo, María Cruz, Judit y Lucía Casani para abandonar la Academia. Tras un intenso veredicto, los profesores salvaron a María Cruz, mientras que los compañeros hicieron lo propio con Crespo.

Por lo tanto, se confirmó que las nominadas de la Gala 4 de OT 2025 son Lucía Casani y Judit. Las dos tendrán que trabajar un tema que ellas mismas han elegido para tratar de convencer a los espectadores de su continuidad en el programa. Lo que es un hecho es que, entre ellas, está la tercera expulsada de la edición.