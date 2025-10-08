Salma de Diego, tras ser expulsada de ‘OT 2025’: «Me encantaría colaborar con Juanjo Bona, lo adoro»

Salma de Diego llegó a la Academia más famosa de la televisión pisando fuerte, demostrando tener una voz verdaderamente espectacular. Pero no todo queda ahí, ya que la de Benidorm también dejó claro que tenía una personalidad verdaderamente arrolladora. Motivo por el cual, durante la Gala 3, muchos fueron los espectadores de OT 2025 que sintieron una enorme pena por su adiós. Lo hizo con una excepcional actuación, a pesar de lo exigente que es Lo saben mis zapatos de Pablo López, no solamente a nivel vocal y sino también emocional. Tan solo unas horas después, en una ronda preguntas ante los medios de comunicación, entre los que se encontraba Happy FM, Salma de Diego ha querido hacer balance no solamente de su paso por la Academia, sino también de esa última actuación: «Me queda muchísimo por aprender pero, para una Gala 3, me gustó bastante», confesó la joven.

«Me sentí muy orgullosa y creo que hubo mucha verdad en mi interpretación. Es literalmente lo que quiero mostrar al mundo. Quiero trabajar desde mi verdad», explicó. Esa última actuación de OT 2025 se ha convertido en un gran punto de inflexión para ella, en todos los sentidos. Al fin y al cabo, ha sido un avance de lo que podremos llegar a ver de Salma de Diego en un futuro: «Prometo hacer música honesta. Te parecerá mejor o peor, pero será música sincera que saldrá de mis entrañas», explicó, tirando de sinceridad. Por si fuera poco, la segunda expulsada de OT 2025 no dudó un solo segundo en confesar con qué artistas le gustaría colaborar en un futuro: «Con tantas personas… Si te digo artistas españoles, te diría Leiva, Rosalía… Pero, dentro del formato OT, Juanjo Bona. Lo adoro con todo mi corazón. Definitivamente Juanjo».

Si hablamos de canciones, Salma de Diego nos explicó qué canciones le hubiera gustado interpretar durante su paso por Operación Triunfo y con qué compañero: «Me hubiera encantado Chulo, de Bad Gyal, y hacer un dueto seguramente con Martín (Tinho), me hubiera gustado cantar algo de Extremoduro o algo rockerillo». Por si fuera poco, no descartaba hacer un «baladón» con Guille Toledano.

Lejos de que todo quede ahí, durante su charla con varios medios de comunicación, la segunda expulsada de OT 2025 quiso explicar el mensaje que dio a Lucía Casani en su despedida, donde le hizo hincapié en que debía ser fuerte y no dejarse pisar por nadie: «Lucía se machaca muchísimo y ella es una persona increíble. Es dulce, es buena, no hace las cosas con maldad, trabaja como la que más… Se merece todo lo bueno que le pase. Esa niña es luz».

Salma de Diego quiso ir mucho más allá a la hora de hablar de su compañera de edición: «Se lo digo porque sé que fuera, hay gente que es mala y hay gente que va a intentar pisarla y machacarla, y ella no tiene que dejarse pisar por nadie porque es única. Y que me alegro muchísimo de que sea la favorita».

Respecto a los comentarios que ha recibido tras su paso por la Academia, la de Benidorm lo tiene claro: «La mayoría de los que he visto negativos hacia mí son comentarios machistas. Me siento tan por encima de eso (…) Por otro lado, siento que he tenido muy buen recibimiento, me siento muy contenta de que a la gente le haya gustado quién soy, porque he sido yo misma». No te pierdas la entrevista de Salma de Diego con Happy FM en nuestro canal de YouTube.