‘OT 2025’: quién fue el concursante expulsado ayer 6 de octubre y lista de nominados

El pasado lunes 6 de octubre, los espectadores de Prime Video pudieron disfrutar de la Gala 3 de OT 2025 presentada por Chenoa. Entre otras tantas cuestiones, iba a darse a conocer el nombre del segundo expulsado de la edición tras el adiós de Iván Rojo la semana pasada. La noche comenzó, como suele ser habitual, con la canción grupal. En este caso, los 15 concursantes interpretaron Será porque te amo, de Ricchi e Povri. Después, los nominados actuaron en solitario, para tratar de impresionar a los seguidores del formato y, de esta forma, convencerles para continuar una semana más en la Academia. La primera en hacerlo fue Salma de Diego, que interpretó Lo saben mis zapatos de Pablo López, mientras que Max optó por cantar Tu refugio de Pablo Alborán. A continuación, el resto de concursantes de OT 2025 llevaron a cabo sus respectivas actuaciones.

El primer dúo de la noche fue el formado por Tinho y Crespo, que cantaron El Único de Ca7riel y Paco Amoroso, seguido de Guille Toledano y Judit con Don’t Leave Me This Way, en la versión de The Communards. La siguiente actuación de esta Gala 3 de OT 2025 fue la de Olivia y Claudia Arenas, con Messy de Lola Young, mientras que Carlos y Laura cantaron Noche en vela de Guaraná y Alba Reche. Una de las grandes actuaciones de la noche fue la que protagonizaron Lucía Casani, Cristina y María Cruz, que interpretaron Training Session de Dua Lipa. Acto seguido, Téyou y Guillo consiguieron emocionar a Guille Milkyway con su versión de Vamos a olvidar de La Casa Azul, Soleá Morente y Las Negris. La última actuación de la noche fue la del primer artista invitado de OT 2025, que no era otro que Juanjo Bona. El finalista de OT 2023 interpretó Últimamente.

¿Quién fue el concursante expulsado de la Gala 3 de ‘OT 2025’?

La presentadora del concurso se situó en el escenario junto a Max y Salma de Diego. Como no podía ser de otra manera, los dos estaban muy nerviosos y ansiosos por conocer el veredicto del público. Chenoa no quiso alargar la espera y desveló que, con un 58% de los votos, el público quería que Max continuase su andadura en la Academia y, por tanto, Salma de Diego pusiese punto y final a su etapa en el talent show.

¿Quién fue el favorito y quiénes son los nominados de la semana?

Tras la despedida de la de Benidorm, Miriam Rodríguez apareció en el plató de OT 2025 para dar a conocer el nombre del favorito. Antes, hizo saber que los concursantes más votados fueron Téyou, Crespo y Lucía Casani. Finalmente, la que obtuvo más apoyo por parte de los seguidores del programa fue Lucía y, por tanto, cruzó la pasarela de forma directa.

Con posterioridad, Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero fueron valorando, uno a uno, al resto de participantes. Así pues, propusieron a Max, Laura, Tinho y Carlos para abandonar la Academia. Fue entonces cuando los profesores, con Noemí Galera al frente, decidieron salvar a Tinho.

Por lo tanto, los compañeros tenían la opción de salvar a uno de ellos. En su mayoría, escogieron a Max. Así pues, se confirmó que los nominados de la Gala 3 de OT 2025 fueron Carlos y Laura, curiosamente los mismos que trabajaron juntos durante toda una semana. Entre ellos está el tercer expulsado de la edición.