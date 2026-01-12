Última hora del estado de salud de Andreu Buenafuente: «Está luchando por salir adelante»

En las últimas semanas, son muchos los que, inevitablemente, se han mostrado profundamente preocupados por el estado de salud de Andreu Buenafuente. Especialmente desde que decidió hacer un parón en la pequeña pantalla por prescripción médica, incluidas las Campanadas que iba a presentar junto a Silvia Abril desde la Puerta del Sol de Madrid. Un papel que, finalmente, ejercieron tanto Chenoa como Estopa. Desde entonces, poco se sabe de cómo se encuentra el reconocido presentador de televisión… hasta ahora. La propia Silvia Abril, durante su paso por el programa Pla Sequencia de Jordi Basté, ha querido ofrecer la última hora del estado de salud de su marido. Entre otras cuestiones, la humorista quiso aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje de confianza y, sobre todo calma, respecto a la evolución que está empezando a experimentar: «Andreu está bien», comenzó explicando en el mencionado formato.

Lejos de que todo quede ahí, Silvia Abril no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Está haciendo todo lo que está a su alcance, que ahora ya en este episodio de ansiedad tiene herramientas». Por lo tanto, aunque reconoce que la recuperación todavía no es completa ni mucho menos, la humorista tiene algo muy claro: el camino está siendo tremendamente positivo. Es más, tiene claro que la desconexión, el descanso y el apoyo que está recibiendo Andreu Buenafuente de su entorno están siendo verdaderamente fundamentales para su proceso de recuperación. «Está mejor», continuó explicando Silvia Abril. Acto seguido, fue mucho más allá: «Está luchando por salir adelante, y lo conseguirá», afirmó, con contundencia. Por lo tanto, sacamos en claro que, aunque no esté siendo un proceso fácil para el presentador, poco a poco está viendo la luz gracias al apoyo incondicional de los suyos y de las herramientas que está obteniendo por parte de los profesionales.

Por si fuera poco, durante esta entrevista, la cómica quiso aprovechar la ocasión para hacer hincapié en la importancia de que Andreu Buenafuente haya sido capaz de parar y, sobre todo, reconocer los síntomas a tiempo. Algo que, desde luego, considera que fue clave para comenzar cuanto antes el proceso de recuperación.

Es por eso que destacó el respaldo que recibió su marido en todo momento, tanto a nivel personal como profesional: «Ahora ha podido parar y reconocer los síntomas. La comprensión de la gente y la industria ha sido bestial», reconoció. Por si fuera poco, no dudó un solo segundo en añadir: «Estamos en un momento en el que la salud mental está en primera línea, y ya tocaba», aclaró.

Además, la también actriz recordó que no es la primera vez que el reconocido presentador atraviesa por una situación similar. Bien es cierto que la diferencia es que el contexto actual es bastante diferente al de aquella época: «Cuando le pasó hace 20 años, el momento y la sociedad eran diferentes», aseguró. Por suerte, en la actualidad, Andreu Buenafuente está inmerso en su proceso de recuperación, alejado completamente de la televisión y arropado por su círculo más cercano.