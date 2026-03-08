Nada cambia en Indian Wells: Alcaraz debuta pasando por encima de Dimitrov y sigue invicto en 2026

De marzo de 2025 a marzo de 2026. Un vuelo de un año que aterriza en la misma casilla de la que despegó porque la vida sigue igual en Indian Wells. En marzo del año pasado, Alcaraz sacó el rodillo ante Dimitrov y en marzo de 2026 volvió a pasar por encima (6-2, 6-3) del búlgaro 359 días después. El murciano ganó como y cuando quiso. A su rival no le quedó otra que reír ante el ímputo de Carlitos y sus derechas supersónicas a más de 200 kilómetros por hora. Sonrisa y aplausos para el que está al otro lado de la red. Efectivamente, no queda otra.

El tenis es eso que pasa entre victoria y victoria de Alcaraz. Trece partidos ha disputado en lo que va de 2026 y trece son las victorias que aglutina. Ya está a cuatro del mejor arranque de Federer.