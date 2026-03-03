Los Laureus de España: Carlos Alcaraz, Marc Márquez y Aitana Bonmatí están nominados a mejor deportista

La Real Casa de Correos, el corazón de la Comunidad de Madrid, se vistió con sus mejores galas para recibir a una pléyade de personalidades de todos los ámbitos -deportivas, políticas e institucionales- que fueron latido. Madrid y los Laureus hacen match por tercer año consecutivo. La capital española es también la capital europea del deporte. Este martes se han anunciado los nominados para la 26ª edición de unos Premios Laureus marca España con Carlos Alcaraz, Marc Márquez, Aitana Bonmatí y Kilian Jornet.

Al acto acudieron tanto Isabel Díaz Ayuso -presidenta de la Comunidad de Madrid- como José Luís Martínez-Almeida -alcalde de Madrid-. Además de ser los premios más prestigiosos del mundo del deporte, se trata de una celebración de Madrid como ciudad deportiva mundial en un año en el que el Gran Premio de Madrid debutará en el calendario de Fórmula 1, por lo que es lógico que las listas de finalistas estén repletas de los favoritos de los aficionados al deporte español.

Aitana Bonmatí y Carlos Alcaraz terminaron el año como los mejores en sus respectivas disciplinas deportivas. Bonmatí conservó el Balón de Oro como mejor futbolista femenina del mundo y Alcaraz fue el número uno mundial de tenis masculino al final del año. Entre los demás nominados se encuentran el campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez y el corredor de trail Kilian Jornet. Además, Fútbol Más, el programa de fútbol y bienestar con una importante base en Madrid es uno de los seis proyectos comunitarios preseleccionados para el Laureus Sport for Good Award.

Lista de nominados a los Premios Laureus 2026

Deportista masculino del año

Carlos Alcaraz

Jannik Sinner

Ousmane Dembélé

Mondo Duplantis

Marc Márquez

Tadej Pogacar

Deportista femenina del año

Aitana Bonmatí

Melissa Jefferson-Wooden

Faith Kipyegon

Katie Ledecky

Sydney McLaughlin-Levrone

Aryna Sabalenka

Equipo del año

Selección Femenina de Fútbol de Inglaterra

Equipo Europeo de la Ryder Cup Golf

Equipo Femenino de Críquet de India

McLaren Formula One Team

Oklahoma City Thunder

París Saint-Germain

Revelación del año

Désiré Doué

João Fonseca

Shai Gilgeous-Alexander

Luke Littler

Lando Norri

Yu Zidi

Regreso del año

Amanda Anisimova

Egan Bernal

Rory McIlroy

Yulimar Rojas

Leah Williamson

Simon Yates

Acción deportiva del año

Yago Dora

Kilian Jornet

Chloe Kim

Rayssa Leal

Molly Picklum

Tom Pidcock

Deportista paralímpico del año

Gabriel Araújo

Simone Barlaam

Catherine Debrunner

Kelsey DiClaudio

David Kratochvil

Kiara Rodríguez

Laureus Sport for good del año