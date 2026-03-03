Los Laureus de España: Carlos Alcaraz, Marc Márquez y Aitana Bonmatí están nominados a mejor deportista
El tenista, el piloto y la futbolista pelean en categorías masculina y femenina
El español Kilian Jornet está nominado a acción deportiva del año
La Real Casa de Correos, el corazón de la Comunidad de Madrid, se vistió con sus mejores galas para recibir a una pléyade de personalidades de todos los ámbitos -deportivas, políticas e institucionales- que fueron latido. Madrid y los Laureus hacen match por tercer año consecutivo. La capital española es también la capital europea del deporte. Este martes se han anunciado los nominados para la 26ª edición de unos Premios Laureus marca España con Carlos Alcaraz, Marc Márquez, Aitana Bonmatí y Kilian Jornet.
Al acto acudieron tanto Isabel Díaz Ayuso -presidenta de la Comunidad de Madrid- como José Luís Martínez-Almeida -alcalde de Madrid-. Además de ser los premios más prestigiosos del mundo del deporte, se trata de una celebración de Madrid como ciudad deportiva mundial en un año en el que el Gran Premio de Madrid debutará en el calendario de Fórmula 1, por lo que es lógico que las listas de finalistas estén repletas de los favoritos de los aficionados al deporte español.
Aitana Bonmatí y Carlos Alcaraz terminaron el año como los mejores en sus respectivas disciplinas deportivas. Bonmatí conservó el Balón de Oro como mejor futbolista femenina del mundo y Alcaraz fue el número uno mundial de tenis masculino al final del año. Entre los demás nominados se encuentran el campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez y el corredor de trail Kilian Jornet. Además, Fútbol Más, el programa de fútbol y bienestar con una importante base en Madrid es uno de los seis proyectos comunitarios preseleccionados para el Laureus Sport for Good Award.
Lista de nominados a los Premios Laureus 2026
Deportista masculino del año
- Carlos Alcaraz
- Jannik Sinner
- Ousmane Dembélé
- Mondo Duplantis
- Marc Márquez
- Tadej Pogacar
Deportista femenina del año
- Aitana Bonmatí
- Melissa Jefferson-Wooden
- Faith Kipyegon
- Katie Ledecky
- Sydney McLaughlin-Levrone
- Aryna Sabalenka
Equipo del año
- Selección Femenina de Fútbol de Inglaterra
- Equipo Europeo de la Ryder Cup Golf
- Equipo Femenino de Críquet de India
- McLaren Formula One Team
- Oklahoma City Thunder
- París Saint-Germain
Revelación del año
- Désiré Doué
- João Fonseca
- Shai Gilgeous-Alexander
- Luke Littler
- Lando Norri
- Yu Zidi
Regreso del año
- Amanda Anisimova
- Egan Bernal
- Rory McIlroy
- Yulimar Rojas
- Leah Williamson
- Simon Yates
Acción deportiva del año
- Yago Dora
- Kilian Jornet
- Chloe Kim
- Rayssa Leal
- Molly Picklum
- Tom Pidcock
Deportista paralímpico del año
- Gabriel Araújo
- Simone Barlaam
- Catherine Debrunner
- Kelsey DiClaudio
- David Kratochvil
- Kiara Rodríguez
Laureus Sport for good del año
- A.S.D Gruppo Sportivo Valanga
- Fútbol Más
- King’s County Tennis League
- MindLeaps
- Rugby For Good
- Transformación Social TRASO