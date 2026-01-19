Madrid volverá a ser la capital mundial del deporte con la celebración de los Laureus

Madrid será la capital del deporte mundial el próximo 20 de abril de 2026, día en la que se celebrarán los Laureus World Sports Awards 2026 en el emblemático Palacio de Cibeles de la capital de España. La ciudad acogerá por tercera vez los premios más prestigiosos del deporte internacional, que reconocen los logros más destacados del año y el impacto transformador del deporte en la sociedad.

Considerados los Oscar del deporte, los Laureus World Sports Awards reúnen cada año a los mejores atletas del mundo, leyendas históricas del deporte y a los miembros de la Laureus World Sports Academy, el jurado deportivo más influyente a nivel global. Los premios se retransmitirán a nivel mundial y contarán con una amplia cobertura mediática y digital.

De esta forma, Madrid se consolida como una de las grandes capitales deportivas del mundo. La celebración de los Laureus dará el pistoletazo de salida a un año deportivo sin precedentes para la ciudad, que incluirá el regreso de la Fórmula 1, además de citas internacionales como el Mutua Madrid Open, La Vuelta a España y futuros eventos de primer nivel del fútbol y el baloncesto.

Desde que Madrid acogió por primera vez los premios en 2024, los Laureus han dejado un legado duradero a través de Laureus Sport for Good, el movimiento global inspirado por Nelson Mandela que utiliza el deporte como herramienta de cambio social. Actualmente, Laureus apoya más de 290 programas comunitarios en 36 países, habiendo impactado positivamente en la vida de más de siete millones de niños y jóvenes en todo el mundo.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, destacó: «Madrid está más de moda que nunca gracias a los grandes eventos deportivos internacionales que eligen nuestra región. Aquí el deporte siempre es bienvenido porque compartimos sus valores y, con ellos, ganamos todos».

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, señaló: «Madrid está orgullosa de que los Premios Laureus vuelvan a celebrarse aquí. Somos una ciudad que ama el deporte y que ha demostrado su capacidad para albergar los mayores eventos deportivos del mundo».

Raúl González Blanco, miembro de la Laureus World Sports Academy, añadió: «Los Laureus son especiales no solo por celebrar la excelencia deportiva, sino por reconocer el poder del deporte para generar un impacto positivo en la sociedad».

Además de las siete categorías principales, la gala volverá a incluir el Premio Laureus Sport for Good, que reconoce a una organización por su compromiso con el cambio social a través del deporte, manteniendo vivo el legado del histórico discurso de Nelson Mandela en el año 2000. La lista de nominados se anunciará en las próximas semanas.