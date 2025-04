¿Qué son los Premios Laureus, quién los concede, dónde se celebran y quién vota?

Madrid, por segundo año consecutivo, albergará la gala de los Premios Laureus. En la edición del 2025, los mejores deportistas del último año aterrizarán en suelo madrileño con el objetivo de estar presentes en una gala repleta de iconos deportivos, como es el caso de Rafa Nadal, Iker Casillas, Saúl Craviotto, Boris Becker, Rudy Fernández o Mondo Duplantis, entre otros deportistas significativos y conocidos a nivel mundial.

Los Premios Laureus fueron creados por Laureus Sport for Good Foundation, una institución fundada por las diferentes empresas de Richemont y Daimler (Mercedes-Benz), con el objetivo de premiar a los mejores deportistas del mundo y, a la vez, incentivar al resto de personas y promover la inclusión social. Este galardón reconocerá a los deportistas más significativos del último año en su respectiva disciplina: mejor deportista masculino y femenino, equipo del año, revelación del año, regreso mundial del año, deportista de acción del año y, por último, deportista con discapacidad del año.

Carlos Alcaraz, Lamine Yamal, Aitana Bonmatí, el Real Madrid o el FC Barcelona, entre otros deportistas españoles e instituciones del panorama internacional, serán algunos de los máximos protagonistas en la gala de los Premios Laureus. Dicha edición se realizará el próximo 21 de abril en la capital de España, Madrid, concretamente en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, a partir de las 20:00 horas. RTVE será la cadena encargada de retransmitir el evento, que también se podrá disfrutar por las plataformas online de la compañía.

Los ganadores de los Premios Laureus son elegidos por la Academia Laureus del Deporte Mundial, la cual la conforman un sinfín de deportistas legendarios y leyendas de todas y cada una de las disciplinas, que serán los encargados de votar y elegir a los mejores deportistas del año. Esta lista la completan un gran número de figuras significativas relacionadas al deporte, como, por ejemplo, Boris Becker, Cafú, Francesco Totti, Michael Johnson o Luis Figo, entre otros.

