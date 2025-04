El grito que refleja la superioridad de Alcaraz en el Godó: «Me vuelve todo, la puta madre»

Lo visto el pasado sábado sobre la pista Rafa Nadal poco o nada tuvo que ver con aquella resurrección de Alcaraz de hace ocho días ante Fils en Montecarlo. El francés obligó al murciano a remar a contracorriente durante todo el partido para firmar la remontada. Una semana después, del duelo entre las que probablemente sean las dos derechas más potentes del circuito sobre la tierra batida, de nuevo salió victorioso un Alcaraz imponente.

Lejos de realizar una exhibición de golpes inverosímiles, el murciano llevó a cabo un ejercicio de firmeza que desembocó en una nueva final para él y en impotencia y frustración de Fils. El francés los verbalizó en pleno partido cuando sacaba y Alcaraz restaba. «Saco y me vuelve todo. Saco al cuerpo, saco abierto, saco cerrado y me vuelve todo el rato. ¡La puta madre!», maldijo mirando a su banquillo con el fin de encontrar alguna solución.

Lo que halló fue apoyo. «Sigue así, sigue así», le decía su entrenador con el objetivo de que no se fuera del partido. Pero, por más que Fils no quebrara de mente, Alcaraz le hacía claudicar al otro lado de la pista. El murciano ganó el 42% de los puntos que restó al primer saque y el 50% al segundo servicio y desesperó a Fils. El aterrizaje de Alcaraz en un nivel superior ya es definitivo.

Si en Montecarlo fue campeón después de reinar entre la incertidumbre, en Barcelona refleja su superioridad sobre el resto de tenistas. Incluso en una asignatura pendiente como era el saque. Ante Fils no cedió ningún break, algo que no lograba en un partido desde los octavos de final de Indian Wells contra Dimitrov, hace ya más de un mes.

«Ha sido un partido muy completo. Muy serio desde el principio a pesar de las condiciones de viento. He estado muy bien durante todo el rato. He tenido demasiados partidos sufriendo con el saque. Por fin he conseguido no cederlo. Es algo importante para la confianza de cara a la fina. Después de Miami tuve que reflexionar y he querido seguir una buena línea y no darle más importancia a cosas fuera de disfrutar y estar calmado y contento en pista. Eso me ayuda a ganar partidos, siempre se puede mejorar pero estamos bien», analizó Alcaraz al acabar el partido.

De una semana a otra, de Montecarlo a Barcelona, Alcaraz ha dado un estirón en continuidad. Él mismo es consciente de ello. «He tenido puntos brillantes, he sabido concentrarme y he intentado jugar fácil», explica el murciano. Está alcanzando la versión del Alcaraz que aspira a ser. Sólido de mente y aplicado con la raqueta. Sus piernas y su cabeza corren a la misma velocidad, hacía tiempo que no se le veía tan pleno.