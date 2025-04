Premios Laureus 2025: horario y dónde ver la gala en directo por TV y online

Carlos Alcaraz, Aitana Bonmatí, Marc Márquez, Lamine Yamal, el Real Madrid o la selección española masculina de fútbol, entre otros, serán los principales protagonistas de la gala de los Premios Laureus 2025, que se celebrarán durante este mes de abril en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en Madrid. La capital de España vuelve a repetir por segundo año consecutivo como sede principal para albergar la edición número 25 de este formidable galardón.

Los Premios Laureus fueron creados por Laureus Sport for Good Foundation, una organización benéfica fundada por las diferentes empresas de Richemont y Daimler (Mercedes). El objetivo principal de dicha institución era premiar a los mejores deportistas del mundo para incentivar a otras personas y, sobre todo, promover la inclusión social. ¿Cómo se eligen a los ganadores? Pues bien, estos son elegidos por la Academia Laureus del Deporte Mundial, la cual la conforman un sinfín de deportistas legendarios y leyendas de todas las disciplinas que serán los encargados de votar y elegir al mejor deportista del pasado año, como pueden ser Raúl González, Michael Johnson, Boris Becker o Francesco Totti, entre otros.

Tal y como habíamos indicado líneas atrás, Madrid acogerá por segundo año consecutivo los Premios Laureus, sumando de esta forma un total de seis ediciones en el territorio ibérico. La primera de ellas tuvo lugar en Barcelona, sede elegida en 2006 y 2007 para entregar estos fabulosos galardones. Años más tarde, Sevilla se vestiría de gala, en 2021 y 2022, para acoger a los mejores deportistas del globo terráqueo.

