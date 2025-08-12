Deja de buscar: desde que probé esta bici rebajada de Decathlon no quiero otra

En el mundo de las bicicletas, hay muchos modelos que prometen ser el compañero perfecto para viajar, moverse por la ciudad o lanzarse a una escapada de varios días. Pero pocas logran equilibrar resistencia, comodidad y buen precio como la Riverside Touring 900 de Decathlon. Por si fuera poco, ahora está rebajada y se coloca como una de las opciones más completas del momento.

Su punto fuerte empieza por el cuadro. Está fabricado en aluminio triple-butted, un término que básicamente significa que es resistente, duradero y a la vez no demasiado pesado. No es una bicicleta pensada solo para paseos cortos, sino que este modelo se ha probado en más de medio millón de kilómetros por todo el mundo, en climas extremos y todo tipo de terrenos. Esto da mucha confianza, sobre todo si la idea es salir de la ciudad y afrontar rutas largas con carga.

La Riverside Touring 900 está preparada para llevar de todo. Cuenta con 33 puntos de anclaje repartidos en el cuadro y la horquilla, lo que permite montar portabultos, alforjas, bolsas y otros accesorios sin limitaciones. El portaequipajes trasero soporta hasta 40 kg, y el delantero también está listo para llevar equipaje o incluso un asiento infantil. Es perfecta para quienes hacen cicloturismo o necesitan una bici todoterreno para el día a día.

Bicicleta barata rebajada en Decathlon

En cuanto a equipamiento, la lista es extensa. Monta neumáticos Schwalbe Marathon, muy conocidos por su durabilidad y resistencia a pinchazos, ideales para rodar tanto en asfalto como en caminos de tierra. Viene con guardabarros de aluminio de doble pared y un sistema de iluminación de serie: un foco delantero AXA de 30 lux y luz trasera con temporizador. Además, incluye un dínamo Shimano Deore XT con puerto USB, para cargar el móvil o el GPS mientras se pedalea. Este detalle es especialmente útil en viajes largos, donde no siempre hay enchufes a mano.

La transmisión es otra de sus bazas. Está equipada con componentes Shimano XT Trekking, con triple plato (26-36-48) y 10 velocidades. Esto da un rango muy amplio de marchas, ideal para afrontar tanto subidas pronunciadas como rodar rápido en llano. Los frenos son de disco mecánicos TRP Spyre de doble pistón, que ofrecen una frenada potente y fiable incluso con la bici cargada. En cuanto a comodidad, la geometría del cuadro permite una postura erguida y natural, lo que reduce la fatiga en recorridos largos. Viene con un sillín Brooks B17, muy valorado en cicloturismo porque se adapta a la forma del ciclista con el uso, y puños ergonómicos que mejoran la experiencia de pedaleo.

Las opiniones de quienes la han probado coinciden en que es estable, cómoda y fiable, incluso con carga máxima. Los detalles como el USB integrado o la gran capacidad de montaje la convierten en una bicicleta pensada para la aventura, pero igual de útil para un uso urbano intensivo. Hablamos de una bici que no se queda en la estética, sino que está pensada para resistir, para adaptarse y para acompañar en cualquier tipo de ruta. Y con su actual precio de 1199,99 euros (300€ menos que su precio original), es difícil encontrar una opción que ofrezca tanto por el mismo dinero.