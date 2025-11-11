Alcaraz se sincera en OKDIARIO: «Le diría al Carlitos de niño que todo ha merecido la pena»

Carlos Alcaraz se sinceró en OKDIARIO durante la entrevista que mantuvo con este periódico en Turín con motivo de las ATP Finals en las que este martes juega su segundo partido contra Taylor Fritz. El mejor tenista del mundo abrió su corazón para recordar su infancia y las dudas del Carlitos de niño que se quería embarcar a la aventura del deporte profesional. «Le diría que todo ha merecido la pena», confiesa el murciano.

A pregunta de este periódico sobre qué le diría al Carlos Alcaraz niño, el tenista responde de la siguiente manera, sacando su lado más sincero: «Que todo esfuerzo tiene recompensa. Todo lo que haga en los próximos diez años es por un objetivo y todo ha merecido la pena». Y no le falta razón, porque a sus 22 años el murciano ya ha levantado 24 títulos en su carrera, seis de ellos de Grand Slam (dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos US Open).

En este sentido, Alcaraz aseguró que si algo no está dispuesto a renunciar por el tenis es volver a su casa, El Palmar (Murcia), el municipio que vio los primeros raquetazos de alguien que apunta a convertirse en el tenista más rompedor de todos los tiempos: El simple hecho de volver a casa, a mi pueblo, cada vez que termina un torneo. En mi pueblo intento no cohibirme de hacer nada».

Alcaraz y su infancia en El Palmar

«Salgo a pasear, voy a algún parque, estoy con algún amigo en un parque simplemente sentado, hablando con él… Esas pequeñas cosas son las que me hacen desconectar. Lo que me hace volver a sentirme el Carlitos de pequeño. Y eso es lo que realmente me genera volver a cargar baterías y volver a estar fresco mentalmente. Obviamente, también el estar con mi familia, todo eso es lo que realmente me hace desconectar para tener ganas de volver al ruedo», añade Alcaraz.