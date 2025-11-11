Carlos Alcaraz: «En mi pueblo intento no cohibirme de hacer nada»

Carlos Alcaraz es uno de los hombres del momento. No sólo por su espectacular nivel y sus logros en las pistas de tenis, sino por el ruido mediático que ha generado en los últimos meses su vida fuera de ellas. El mejor tenista del mundo, en su entrevista con OKDIARIO, va más allá en su lema, ‘A mi manera’, que tanto revuelo generó y confiesa que en su pueblo intenta no cohibirse «de hacer nada».

El Palmar (Murcia) fue el municipio que vio crecer y dar sus primeros raquetazos a un tenista que apunta a convertirse en uno de los mejores de la historia. A sus 22 años, Alcaraz ha ganado 24 títulos en su carrera, seis de ellos de Grand Slam (dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos US Open), por lo que el descanso en alguien tan exitoso como él siempre está justificado.

Preguntado por algo a lo que nunca renunciaría por el tenis, Alcaraz se sincera: «El simple hecho de volver a casa, a mi pueblo, cada vez que termina un torneo». «En mi pueblo intento no cohibirme de hacer nada. Salgo a pasear, voy a algún parque, estoy con algún amigo en un parque simplemente sentado, hablando con él…», explica en su conversación con este periódico durante las ATP Finals de Turín, torneo en el que este martes jugará su segundo partido contra Taylor Fritz.

«Esas pequeñas cosas son las que me hacen desconectar. Lo que me hace volver a sentirme el Carlitos de pequeño. Y eso es lo que realmente me genera volver a cargar baterías y volver a estar fresco mentalmente. Obviamente, también el estar con mi familia, todo eso es lo que realmente me hace desconectar para tener ganas de volver al ruedo», añade.

Alcaraz no olvida sus orígenes

Alcaraz, un tenista familiar, cercano y sobre todo humano, sigue teniendo muy presente en su día a día pese a la lejanía El Palmar. Allí comenzó a jugar al tenis de la mano de su padre y comenzó a labrarse un futuro que ya es histórico. Por eso, en la entrevista revela qué le diría a aquel Carlos: «Que todo esfuerzo tiene recompensa. Todo lo que haga en los próximos diez años es por un objetivo y todo ha merecido la pena».