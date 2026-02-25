Simone Biles, leyenda activa del atletismo, nueva embajadora de los Laureus

Simone Biles, la gimnasta más laureada de la historia y cuatro veces ganadora del Premio Laureus a la Deportista del Año, ha sido anunciada como la última gran superestrella del deporte en unirse al movimiento Laureus como embajadora.

Biles inició su nuevo rol con Laureus durante una visita a Milán, donde acudió a Polisportiva Garegnano, un proyecto de gimnasia y multideporte apoyado por Laureus que ofrece oportunidades seguras e inclusivas para que niños, niñas y jóvenes, especialmente chicas, crezcan en confianza, desarrollen resiliencia y adquieran habilidades para la vida a través del deporte.

Biles y su marido, Jonathan Owens, jugador de la NFL en los Chicago Bears, se encontraban en Italia para asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina y ambos estuvieron presentes en Polisportiva Garegnano. Durante su visita, la siete veces campeona olímpica pasó tiempo en el tapiz con las jóvenes deportistas, ofreciendo ánimo, compartiendo sus experiencias y creando recuerdos que perdurarán toda la vida para unos niños y niñas para quienes ella es un auténtico icono deportivo.

Polisportiva Garegnano es uno de los más de 300 programas de Laureus Sport for Good que utilizan el poder del deporte para ayudar a jóvenes a superar la violencia, la discriminación y la desigualdad en todo el mundo, y que además contribuye a Gen26, la iniciativa de legado de Milán Cortina 2026, diseñada para garantizar que los Juegos generen un impacto positivo duradero en toda Italia.

Simone Biles, nueva embajadora de los Laureus

Simone Biles afirmó: «Laureus ha desempeñado un papel significativo en mi trayectoria durante muchos años y me siento increíblemente orgullosa de haber sido reconocida en cuatro ocasiones como Laureus Deportista del Año, incluido el pasado año en Madrid, que fue una noche inolvidable para mí. Hoy estoy igual de orgullosa de unirme a Laureus como Embajadora. Es un honor apoyar a Laureus compartiendo la gran idea que está en el corazón de todo lo que hace: que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo».

«He visto ese poder en acción, cómo el deporte puede abrir puertas, generar confianza y ayudar a que los jóvenes se sientan visibles y respaldados. Me inspira el enfoque de Laureus en las necesidades específicas de las niñas y jóvenes, y la oportunidad de visitar a las chicas en Milán me recordó por qué este trabajo es tan importante: su energía, su determinación, su alegría. Estoy orgullosa de estar junto a Laureus creando oportunidades para una nueva generación, especialmente para las jóvenes y niñas que merecen todas las oportunidades para prosperar», añadió.

Nadia Comaneci, miembro de la Academia Laureus, declaró: «Simone es una atleta extraordinaria y una persona extraordinaria. Representa la cima absoluta de la gimnasia y, más allá de su brillantez deportiva, es una poderosa fuerza de cambio positivo. A través de su valentía, autenticidad y compromiso con el uso de su plataforma, sigue inspirando a la próxima generación de niñas. Es realmente un modelo a seguir para jóvenes de todo el mundo».

«Estamos encantados de darle la bienvenida al movimiento Laureus en un momento en el que Laureus Sport for Good está reforzando su enfoque en la creación de un futuro mejor para niñas y jóvenes en todo el mundo. No puedo imaginar a una atleta más inspiradora para acompañarme en esta misión que Simone, y espero con ilusión el increíble impacto que generará con el respaldo de Laureus», afirmó la mítica atleta.

Simone Biles se une a una red global de Embajadores Laureus, atletas que utilizan su voz, su plataforma y su pasión para apoyar Laureus Sport for Good. Su incorporación refuerza aún más el trabajo de Laureus en la promoción de la igualdad de género y en la inspiración de nuevas generaciones de niñas y jóvenes.