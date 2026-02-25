La selección femenina se concentra en Las Rozas con muchas caras nuevas y sin Jenni Hermoso

España ya descansa en Las Rozas. La selección femenina ha comenzado la concentración de cara a las dos primeras jornadas de la fase de clasificación para el Mundial 2027, en las que se enfrentarán a Islandia y Ucrania. Las 25 jugadoras llamadas por Sonia Bermúdez estaban citadas este miércoles a las 16:30 en la Ciudad del Fútbol, donde comenzarán a ejercitarse para preparar esos dos partidos. El equipo cuenta con hasta 11 cambios respecto al que ganó la Liga de Naciones hace casi tres meses, destacando la ausencia de Jenni Hermoso.

Entre esos cambios está el regreso de Misa Rodríguez. La portera del Real Madrid, que comenzó el pasado Mundial como titular, no estaba en una convocatoria de España desde la disputa de los Juegos Olímpicos. Ahora, la lesión de Cata Coll y el excelente rendimiento que está manteniendo toda vez que ha recuperado la titularidad con el conjunto blanco.

Vuelven también Enith Salón bajo palos, Laia Codina y Lucía Corrales en defensa, Patri Guijarro en el centro del campo y Salma Paralluelo e Inma Gabarro en ataque. Por su parte, se estrenan en una convocatoria Sandra Villafañe, Martina Fernández, Aiara Agirrezabala y Ornella Vignola.

En el capítulo de ausencias, hay muchas bajas por lesión. No están Cata Coll, Laia Aleixandri, Mapi León ni Aitana Bonmatí. Además, la capitana Paredes no ha acudido a la cita por motivos personales, mientras que Esther González está de baja por maternidad. Por decisión técnica se han caído Eunate Astralaga, Leila Ouahabi, Alba Redondo y Martín-Prieto, que se suman a la sonadísima de Jenni Hermoso.

La Selección inicia su camino al Mundial 2027

La Selección comenzará a preprar los duelos ante Islandia y contra Ucrania, en la fase de clasificación para el Mundial 2027. Dos partidos que, pese a ser los primeros, son prácticamente como una final, pusto que la cuarta integrante del grupo es la campeona de Europa y subcampeona del mundo, una Inglaterra con la que, teóricamente, hay que jugarse el billete directo a Brasil.

España se quedará en Las Rozas hasta el próximo martes 2 de marzo, cuando viajará a Castellón, donde un día después. se enfrentará a Islandia. Volverán a la capital para seguir la concentración hasta que el jueves 5 de marzo volarán a Antalya (Turquía) donde se celebrará el partido contra Ucrania el sábado 7, ante la imposibilidad de que se juegue en suelo ucraniano.

Convocatoria de España