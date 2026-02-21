Jenni Hermoso vuelve a la cruda realidad con la Selección. Después de regresar con la llegada al banquillo de Sonia Bermúdez, se queda fuera de cara a los primeros partidos de clasificación para el Mundial 2027. Por el momento, no se trata de un fin de ciclo, pero sí que la decisión de no convocarla responde a méritos deportivos. Y eso que la de Carabanchel sigue siendo determinante en Tigres, pero la seleccionadora considera que no está en condiciones de estar en una lista con siete futbolistas de ataque.

Ya se podía intuir que, en esta nueva etapa que se abría en la selección femenina, Jenni Hermoso no contaría mucho. La delantera del Tigres mexicano fue llamada en las dos últimas ventanas FIFA, de cara a las semifinales de la Liga de Naciones y de la final, que se celebraron ambas a doble partido. Pero de esos cuatro partidos, únicamente jugó 12 minutos repartidos en dos encuentros, que terminaron 4-0 y 3-0.

En realidad, fue una especie de homenaje en casa. Primero, por su regreso tras un año fuera de la dinámica de la Selección. En Málaga se dio un baño de masas que la llevó a emocionarse ante la ovación del público. Mayor fue la que se llevó en el Metropolitano en el partido en el que España sentenció la final contra Alemania y se proclamó campeona.

Ciñéndonos a lo meramente deportivo, el regreso de Jenni con España fue testimonial. Entró con ambos partidos ya resueltos y no tuvo mucha incidencia en ellos. De hecho, en los otros dos, que se mantuvieron abiertos hasta el final (0-1 y 0-0) no llegó a jugar. Pese a ello, Sonia Bermúdez evitaba hablar de que su rol fuese a ser secundario, ensalzando la figura de una futbolista que es una leyenda de la selección femenina, con más de 100 internacionalidades y siendo la máxima goleadora histórica.

España se rejuvenece sin Jenni Hermoso

A sus 35 años, parece que el desempeño de Jenni Hermoso con España va llegando a su fin. La delantera ha pasado definitivamente a un segundo plano con el equipo nacional, con el que tocó la gloria en Sídney en 2023, siendo entonces determinante para la consecución del Mundial. Después llegaron unos Juegos Olímpicos donde el rol que le tocó vivir no le sentó especialmente bien, lo que llevó a que fuese fulminada por Montse Tomé y, ahora, pese a que había regresado con el nombramiento de la nueva seleccionadora, volver a entrar en los planes de cara al Mundial 2027 parece muy complicado.

Son varias las futbolistas de ataque que se han quedado fuera de esta convocatoria para los duelos ante Islandia y Ucrania. Aunque lo más revelador es que se tiene en cuenta a jugadoras que se estrenarán con la actual seleccionadora por delante de Jenni. Sin Esther, Alba Redondo o Martín-Prieto, las llamadas a filas han sido Inma Gabarro y Ornella Vignola, dos jugadoras de 23 y 21 años que suponen savia nueva para la selección campeona del mundo en el inicio del camino hacia Brasil 2027.