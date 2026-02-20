Sonia Bermúdez sobre la ausencia de Jenni Hermoso: «Nos basamos en el rendimiento deportivo»

Sonia Bermúdez valoró la convocatoria de la selección española femenina de cara a los clasificatorios para el Mundial 2027 de Brasil. Dos nombres centraron la atención: Jenni Hermoso, por su ausencia, y Misa Rodríguez, por su regreso. No estaba tampoco Irene Paredes «por motivos personales». Respecto a Jenni, que se queda fuera por primera vez desde la llegada de la seleccionadora al banquillo, ha sido más que clara: «La lista está basada en el rendimiento deportivo».

Preguntada por si, con este nuevo ciclo, al iniciarse la clasificación para el Mundial, Jenni Hermoso pasaba a no contar, Bermúdez ha hablado de cuestiones meramente deportivas para justificar su ausencia, por lo que no cierra la puerta a su regreso en futuras convocatorias: «Desde que acabó la Liga de Naciones, hay jugadoras que están a un gran nivel y ahora vienen 25 futbolistas de cara a estos partidos de clasificación para el Mundial de Brasil».

Ha señalado que tiene una comunicación fluida con el grupo, por lo que a Jenni Hermoso no le pilla por sorpresa su ausencia. «Hablamos, hablamos, como hemos hecho en las anteriores concentraciones. Creo que es importante», ha señalado. Aunque, en el caso de Misa, ante la insistencia ha apuntado que «os importa mucho si hemos hablado, qué hemos hablado, quéle he dicho, qué no… Os tenéis que quedar con que está rindiendo muy bien y con que vuelve con la Selección».

Sobre la portera del Real Madrid, que regresa por primera vez tras los Juegos Olímpicos de 2024, Bermúdez incide de nuevo en el rendimiento de la guardameta: «Vuelve por méritos propios. No era titular al principio de temporada y es una portera que ha aprovechado la oportunidad de coger la titularidad. La conocemos perfectamente, está rindiendo muy bien y es un premio al rendimiento».

No ha querido desvelar el rol que tendrá, puesto que Cata Coll no está por lesión. La titularidad parece estar entre ella y Nanclares. «Lo más importante es estar en la lista. Se han quedado porteras sin venir que podrían estar, porque están rindiendo a un grandísimo nivel. A partir de ahí es trabajo nuestro, pero lo importante es que trabajen por estar en la lista», ha apuntado.

La convocatoria presenta 11 cambios, muchos de ellos condicionados por lesiones: «Nadie quiere que se lesionen las futbolistas, pero es parte de nuestro deporte. Me gustaría que no fuesen tan graves, pero no puedo hacer nada. También quiero que quede claro que las jugadoras que entran no es por las lesiones de otras: se lo han ganado en el campo».

«Comenzamos un camino nuevo, pero no una era. El mensaje es que el rendimiento es lo que prevalece por encima de cualquier cosa. Las puertas de la Selección están abiertas para cualquier jugadora que rinda. Las que están, se lo han ganado y están más que preparadas para estar con la Selección», ha finalizado.