Jenni Hermoso y Paredes se quedan fuera de la convocatoria de la selección femenina a la que vuelve Misa

Jenni Hermoso e Irene Paredes son dos de las grandes ausencias de la convocatoria de la selección española femenina. Una lista de 25 en la que está, un año y medio después, Misa Rodríguez. España inicia su defensa del título conseguido en el verano de 2023 con los primeros partidos de clasificación para el Mundial 2027 y la seleccionadora, Sonia Bermúdez, ha dado a conocer la convocatoria para las dos primeras jornadas, en las que se medirán a Islandia y Ucrania. Vuelven tras lesión Patri Guijarro y Salma Paralluelo, pero hay muchas novedades.

Estas pasan por las sonadas ausencias de Jenni Hermoso e Irene Paredes. Tampoco están Esther González –baja por maternidad–, Alba Redondo ni Cristina Martín-Prieto. Vuelven tras lesión Salma y Patri Guijarro y también regresan a una convocatoria Lucía Corrales y, por primera vez con Sonia Bermúdez, Misa Rodríguez, Inma Gabarro y Enith Salón. Se estrenan Sandra Villafañe, Martina Fernández y Ainara Agirrezabala en defensa y Ornella Vignola en la delantera.

La Selección contaba con cuatro bajas importantes por lesión. A la de Aitana Bonmatí, que se rompió el peroné en la última concentración, se sumaban las de Cata Coll –sometida a una artroscopia–, Laia Aleixandri –rotura de cruzado– y Mapi León. Se abría, sobre todo, el debate en la portería, sobre quién sería la sustituta de la guardameta del Barcelona, toda vez que Misa Rodríguez ha recuperado un estado de forma excelente y partía con ventaja para ser la elegida, junto a Nanclares y Enith Salón, que vuelve tras el Mundial 2023.

La portera del Real Madrid regresa a una convocatoria por primera vez en año y medio. Desde que España cayera en verano de 2024 en los Juegos Olímpicos de París, la canaria no era llamada a filas. Una ausencia que, según dio a entender Montse Tomé entonces, se debía a problemas extradeportivos. Con Sonia Bermúdez se mantenía el veto, hasta ahora que ha recuperado su mejor versión y Cata Coll se ha caído por lesión.

Dura clasificación para el Mundial 2027

Las campeonas del mundo reaparecen tres meses después de ganar la Liga de Naciones ante Alemania, en diciembre. Lo harán en el estreno de la fase de clasificación para el Mundial 2027 de Brasil, donde defenderán título. Pero antes, toca terminar primeras en un grupo complicado donde espera la subcampeona del mundo y campeona de Europa, Inglaterra. Sólo la primera sacará el billete directo y evitará la repesca.

Aunque en estas dos primeras jornadas, España se enfrentará a dos rivales de menor entidad. Debutarán el 3 de marzo en Castellón, ante Islandia, mientras que visitarán a Ucrania el día 7, en Antalya (Turquía), elegido como terreno neutral por la invasión de Rusia. Serán dos duelos en los que deberán ganar antes de visitar Wembley, ya en la siguiente ventana FIFA, a mediados de abril.

Convocatoria de España femenina