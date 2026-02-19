Vuelco a la convocatoria de España: las lesiones condicionan la lista de Sonia Bermúdez

Comienza el camino hacia la defensa del Mundial para la selección española femenina y lo hace marcado por las lesiones. Sonia Bermúdez ofrece la primera convocatoria de este año, para las dos primeras jornadas de la clasificación para el Mundial de Brasil 2027, y lo hace con varias e importantes lesiones. Sin Cata Coll, Laia Aleixandri, Mapi León ni Aitana Bonmatí, la seleccionadora deberá acometer grandes cambios en su lista para medirse a Islandia y Ucrania, los próximos 3 y 7 de marzo, en Castellón y Antalya (Turquía), respectivamente.

Hay dos buenas noticias respecto a la final de la Liga de Naciones celebrada en diciembre, que son las recuperaciones de Patri Guijarro y Salma Paralluelo, dos jugadoras que son fijas en el centro del campo y en la delantera. Será en el resto de líneas donde se esperan más cambios, con el posible regreso de Misa Rodríguez tras más de un año fuera y con el estreno de Aïcha Camara, que se ha asentado en el primer equipo del Barça ante las ausencias de Aleixandri y León.

La ausencia de piezas clave hace que vayamos a ver a varios nombres nada habituales hasta el momento. Al menos, en las dos convocatorias que ha ofrecido Bermúdez desde que llegó al banquillo de la Selección. La vieja guardia de España regresó con ella, puesto que llamó a Jenni Hermoso y Mapi, que no eran internacionales por diversos motivos desde hacía un año, en el caso de la delantera, y tres, en el de la aragonesa. Ahora, podría ponerse fin a los vetos de manera definitiva con el regreso de Misa, que no acude desde los Juegos Olímpicos.

Aunque habrá cambios en todas las líneas, donde más estabilidad parece haber es en ataque. Es la zona donde más recursos aparecen y donde más claros parecen estar los puestos. Vuelve Salma y todo apunta a que se caerá Esther, de baja por maternidad y que no juega desde la final de la Liga de Naciones. Claudia Pina, Mariona, Athenea y Edna Imade son fijas, igual que Jenni Hermoso, que parece haber adoptado un nuevo rol puesto que en el plano deportivo apenas ha contado.

En la última convocatoria, Martín-Prieto y Alba Redondo completaron la terna de delanteras y, ahora, deberían repetir, aunque no atraviesan la mejor racha. La primera no marca desde noviembre, pero la del Real Madrid sí que ha roto su sequía en los últimos días. Eva Navarro, usada en el conjunto blanco como lateral, ha sido llamada a filas en las dos anteriores ocasiones como miembro de la ofensiva y, ocupe la plaza que ocupe, estará también en esta ocasión.

Misa es la gran duda

La lesión de Cata Coll, que se sometió la pasada semana a una artroscopia, hace que se abra un hueco en la convocatoria. Adri Nanclares y Eunate Astralaga buscan una compañera que podría, incluso, competir con la primera por ser titular en estos dos partidos. La principal duda es si se llamará a Misa, que llega en un gran estado de forma. Sería su regreso después de que Tomé la dejase de convocar tras los Juegos, en busca del «equilibrio en la convivencia» que dejó fuera también a Hermoso y, en un primer momento, a Paredes. Otra opción es la de Noelia Ramos (CA Tenerife) o la vuelta de Esther Sullastres (Sevilla).

Defensa en cuadro

En defensa, aparecen varias opciones. Sin Aleixandri ni Mapi, toca recomponer la zaga. A las titulares Ona Batlle, Irene Paredes y Olga, se sumará María Méndez. A partir de ahí, comienza el baile: Jana o Sheila para el lateral diestro; Leila Ouahabi, Nevado o Medina para el zurdo y Aïcha Camara para el centro de la zaga aspiran a estar en la lista.

Por su parte, el centro del campo, con la vuelta de Patri Guijarro, gana consistencia. Su vuelta no debería suponer la salida de Serrajordi, que apunta a mantenerse en la convocatoria, junto a Vicky y Alexia, que son lógicamente fijas. Fiamma, aunque no ha tenido demasiada participación, cuenta con la confianza de Bermúdez para ocupar otra de las plazas de un centro del campo donde no suele haber muchas más alternativas.