El mensaje de Jenni Hermoso tras conocer que no sería convocada con España

Jenni Hermoso vuelve a quedarse fuera de una convocatoria de España, por primera vez con Sonia Bermúdez como seleccionadora. La entrenadora ha desvelado que se debe a motivos meramente deportivos y que habló con la jugadora –que reside en México– antes de dar la lista para la fase de clasificación para el Mundial 2027. Horas antes de conocerse las 25 convocadas, la futbolista publicaba un mensaje en redes sociales que cobra relevancia tras su ausencia con la Selección.

«Soltar también es un acto de amor propio», señalaba Jenni Hermoso en un mensaje de lo más enigmático, pero que adquiere todo el sentido después de saberse que no estará con España. No es la primera vez que la de Carabanchel se pronuncia sobre las convocatorias en las que no está incluida, puesto que durante la pasada temporada, cuando Montse Tomé la borró de forma fulminante, los dardos hacia la entonces seleccionadora eran una constante.

Jenni no contó durante el año pasado y se quedó sin Eurocopa. Algo que cambió con la llegada al banquillo de Sonia Bermúdez. La entrenadora madrileña dejó entrever en su presentación que contaba con ella y así se confirmó en octubre, con la convocatoria de Hermoso para las semifinales de la Liga de Naciones. Repitió de cara a la final.

En esas dos convocatorias su presencia fue testimonial. Aunque Bermúdez evitó hablar de que Jenni Hermoso tendría un rol distinto en esta etapa, lo cierto es que sólo jugó dos minutos en la victoria por 4-0 contra Suecia y otros 10′ en el Metropolitano contra Alemania, en la vuelta de la final de la Liga de Naciones. Sus apariciones fueron más que nada un homenaje a su carrera ante la afición española, que la aclamó bastante a su entrada.

Pero ahora, de cara al inicio de la clasificación para el Mundial 2027, la delantera se queda en México. No ha sido llamada a filas. Dado su peso histórico en el equipo, Sonia Bermúdez se lo ha querido comunicar y, visto lo visto, la publicación de la futbolista esconde un mensaje a esa ausencia de la lista de la Selección.